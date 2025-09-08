Режиссер "Чужой: Ромул" ушел из сиквела, чтобы уступить место Ридли Скотту, — инсайдеры

Феде Альварес написал сценарий к сиквелу фильма «Чужой: Ромул», однако на прошлой неделе объявил, что не вернется к режиссуре. Причина, по слухам, заключается в «творческом конфликте» с Ридли Скоттом.

В последнем официальном заявлении Альварес говорит, что решил «передать эстафету преемнику», а поиски нового режиссера продолжаются. Инсайдер Джефф Снайдер (через Word of Reel) вместо этого говорит, что Феде «попросили уйти из проекта», а инициатором был сам Скотт.

«Вся эта идея «мы передаем эстафету»… Ну вы же говорили и планировали все это в течение последнего года. Феде хотел пригласить Майкла Фассбендера, но Ридли сказал «нет», потому что «я, возможно, захочу вернуться во франшизу». Очевидно, что выиграет эту битву Ридли. Это были творческие разногласия, скажем так».

Конфликт является вполне реальной причиной, учитывая то, что еще в июне Альварес, создавший кассово успешный «Чужой: Ромул» заявлял, что готовит сиквел и планирует начать съемки с собственной режиссурой этой осенью.

Очевидно, выбор нового руководителя теперь ляжет на плечи Скотта. Возможно, «Чужой: Ромул 2» срежиссирует создатель хитового сериала «Чужой: Земля» Ной Хоули, или все же Ридли оставит эту роль себе. Вполне возможно, поскольку режиссер, который начал франшизу с «Чужим» 1979 года и снял два противоречивых приквела «Прометей» и «Завет», в августе объявил, что снимет еще один «Чужой», если появится хорошая идея. Получается, она появилась, но в чужой (иронично) голове?

«Чужой: Ромул» с Кейли Спейни в роли «современной Рипли» вышел на экраны в прошлом году и неожиданно стал кассовым хитом, заработав $350 млн в прокате при относительно скромном бюджете в $80 млн. В то же время отзывы были не такими уж и выдающимися, где среди главных недостатков определяли противоречивый финальный акт. Сейчас у «Ромула» 80% на Rotten Tomatoes.