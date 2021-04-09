Результаты экспериментов с мюонами не вписываются в существующие законы физики и могут свидетельствовать о неизвестных частицах или силах

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Группа учёных в рамках экспериментов с субатомными частицами под названием мюон обнаружила их странные колебания, которые не стыкуются с существующими законами физики.

Магнитоподобные мюоны в 207 раз больше электронов, они радиоактивно распадаются за 2,2 миллионных долей секунды. В Стандартной модели физики элементарных частиц, которая объясняет, как взаимодействуют элементарные частицы Вселенной, существуют строгие вычисления относительно того, как должны двигаться мюоны.

Но во время проведения экспериментов в Fermi National Accelerator Laboratory исследователи заметили странные колебания мюонов. Эти колебания оказались настолько странными, что они не поддаются самым гиперспецифическим измерениям и идут вразрез со стандартной моделью. Похоже, что они находятся под влиянием сил, находящихся за пределами известных в настоящее время.

«Эта величина, которую мы измеряем, отражает взаимодействие мюона со всем остальным во Вселенной», — заявила Рене Фатеми, физик из Университета Кентукки. «Это убедительное доказательство того, что мюон чувствителен к чему-то, что не входит в нашу лучшую теорию».

Теория в квантовой физике гласит, что частицы могут внезапно появляться и влиять на элемент, с которым они взаимодействуют, прежде чем снова исчезнуть. Исследователи, работающие с мюонами, говорят, что крошечные вариации в колебаниях мюонов можно объяснить влиянием потенциального источника этих «виртуальных частиц». Иными словами, во взаимодействиях с мюонами могли принимать участие пока неизвестные частицы или силы.

Хотя последние результаты повторяют аналогичные эксперименты в 2013 и 2018 годах, они всё ещё требуют дополнительной проверки. Исследователи отмечают, что вероятность того, что колебание мюона является статистической случайностью, составляет примерно одну на 40000, что с научной точки зрения соответствует уровню достоверности «4,1 сигма». Физики обычно не удовлетворены, пока уровень достоверности не достигнет 5 сигма.

Источник: cnet