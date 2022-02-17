С 2025 года все новые автомобили Jaguar и Land Rover будут оснащаться бортовыми ПК NVIDIA Drive для продвинутых функций помощи водителю

Jaguar Land Rover (JLR) и NVIDIA объявили о долгосрочном сотрудничестве — британский автопроизводитель выбрал в качестве «мозга»‎ для своих машин вычислительную платформу NVIDIA Drive. Начиная с 2025 года все новые автомобили Jaguar и Land Rover будут оснащаться платформой NVIDIA Drive Hyperion.

Hyperion — актуальное поколение программно-аппаратного комплекса NVIDIA Drive для беспилотных автомобилей. В ее основе лежит суперкомпьютер SoC Orion — альтернатива Tesla Full Self-Driving или Intel Mobileye EyeQ. Эта платформа станет аппаратным базисом для нового набора функций поддержки водителя, включая усовершенствованные системы помощи, автоматическую парковку и автономное вождение.

«Orion — это искусственный интеллект автомобиля, а Drive Hyperion — его центральная нервная система, Дэнни Шапиро, вице-президент NVIDIA по автомобильному бизнесу

Помимо Orin, в состав платформы Hyperion входят программные модули Drive AV и Drive IX, а также датчики камер и системы, обеспечивающие безопасность и сетевые возможности. JLR также планирует использовать собственные решения для центров обработки данных с NVIDIA DGX для обучения моделей с искусственным интеллектом и платформой Drive Sim на базе NVIDIA Omniverse для точного моделирования в реальном времени.

В JLR не предоставляет ни конкретного списка моделей автомобилей, ни списка функций, которые они получат благодаря сотрудничеству с NVIDIA. С другой стороны, JLR — очередное пополнение в списке партнеров NVIDIA. Ранее чипмейкер заключил аналогичные сделки с Volvo, Mercedes-Benz, Hyundai, TuSimple, Cruise, Zoox и множеством китайских компаний.

По словам гендиректора JLR Франсуа Доссы, отвечающего за стратегию автономного вождения, компания нацеливается на автопилот третьего уровня по шкале SAE. Это означает, что автомобиль может самостоятельно передвигаться в определенных условиях, например, поездка по автомагистрали, но водитель все же должен следить за дорогой и быть готовым в любой момент готов перехватить управление. Для сравнения, Tesla Autopilot относится к системам автономности второго уровня по шкале SAE (полной автономности соответствует условный пятый уровень; тут детальнее про SAE). Да, Tesla обещает пятый уровень с запуском Full Self-Driving, который компания планирует запустить уже до конца 2022 года, а Waymo, Cruise и другие разработчики самоуправляемых авто работают, чтобы перепрыгнуть третий уровень и сразу ввести четвертый — системы такого уровня могут обходиться без участия водителя.

Остается вспомнить, что JLR давно сотрудничает с Waymo — она поставляет свои внедорожники Jaguar I-Pace для тестирования систем автономного вождения. Вспоминается недавняя курьезная история с аномальным поведением беспилотников Jaguar I-Pace с пятым поколением системы Waymo Driver в Сан-Франциско. Кроме того, ранее JLR утвердил стратегию «Reimagine» по трансформации в полностью «зеленую» компанию (net zero carbon) к 2039 году — она подразумевает, что Jaguar полностью перейдет на электромобили к 2025 году, а Land Rover начнет аналогичную трансформацию с 2024 года.