В августе Waymo (подразделение Alphabet, занимающееся беспилотными автомобилями) объявила о расширении тестовую программу автономных такси на Сан-Франциско, а теперь там происходит что-то странное. Местные жители обратили внимание на необычное поведение машин — каждый день беспилотники без какой-либо причины один за другим заезжают на тупиковую улицу (15 Avenue), вынуждая операторов переключаться на ручное управление, чтобы выполнить разворот.

Местные рассказали телеканалу KPIX 5, что автомобили приезжают «буквально каждые пять минут», как днем, так и ночью, а в некоторые дни «появляется до 50 машин» и нередко они образуют пробки.

«Впервые я заметила автомобили ночью. Я проснулась от странного гула и подумала, что за окном моей спальни появился космический корабль». Дженнифер Кинг жительница района в Сан-Франциско о нашествии роботакси Waymo

Жители недоумевают, почему автомобили Waymo — Jaguar I-Pace с пятым поколением системы Waymo Driver — продолжают приезжать в их район, один за другим, иногда по два или три одновременно. Они не забирают и не высаживают пассажиров, а приезжают просто так. К слову, новые беспилотники оборудованы улучшенными сенсорами — на каждой машине по пять лидаров и радаров, а дальность распознавания увеличилась настолько, что теперь автомобиль может распознать знак STOP за полкилометра. Напомним, Waymo и другие компании в разработке технологий автономного вождения полагаются на лидары и HD-картографию, тогда как Tesla опирается на нейросети и компьютерное (машинное) зрение.

Представитель Waymo списал странное поведение машин на одно из близлежащих мест, находящееся на одной из улиц Slow Streets, где действуют ограничения на движение транспортных средств через определенные жилые районы. Как отмечено в видео KPIX 5, улица, на которую продолжают сворачивать автомобили Waymo, примыкает к одной из этих Slow Streets.

«Мы продолжаем адаптироваться к постоянно меняющимся правилам дорожного движения Сан-Франциско. В этом случае автомобили, едущие по 15-й авеню к Северной Калифорнии, должны делать разворот из-за наличия указателей Slow Streets в районе Lake. Так что система Waymo Driver соблюдала те же правила дорожного движения, которым обязан следовать любой автомобиль, управляемый человеком». из заявления Waymo

Это далеко не первый такой конфуз с беспилотниками Waymo — вспоминается майский инцидент в Фениксе, когда один из автомобилей компании сначала заблокировал движение из-за конусов, а затем попытался «сбежать» от приехавшей команды техподдержки.

На инцидент обратил внимание и глава Tesla Илон Маск, который написал в своем твиттере короткое сообщение «ха-ха». Но здесь очень кстати будет вспомнить известную поговорку «Хорошо смеется тот, кто смеется последним» с учетом того, что фирменная система Tesla Autopilot пока тоже далека от идеала, а в отношении компании прямо сейчас ведется расследование NHTSA из-за многочисленных аварий с припаркованными спецмашинами.

Haha — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2021

Отрывок из репортажа KPIX с аномальным поведением беспилотников в Сан-Франциско