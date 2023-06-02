Сбор на пикап для подразделения 3-й ОШБр, выполняющей задачи на Бахмутском направлении

У нас новый срочный запрос от военных — на приобретение автомобиля для подразделения 3-й ОШБр. Штурмовое подразделение, выполняющее задачи на Бахмутском направлении, нуждается в авто типа Opel frontera. Цена вопроса – 139 тыс. грн.

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Это действительно важный и срочный сбор, так что очень надеемся на вашу поддержку. Реквизиты для всех, кто желает и может присоединиться к сбору и задонатить копейку:

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Со своей стороны обязуемся внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся после достижения цели!