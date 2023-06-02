Новости Новости 02.06.2023 в 15:12

Сбор на пикап для подразделения 3-й ОШБр, выполняющей задачи на Бахмутском направлении

https://secure.gravatar.com/avatar/483b3d8cbab8bbf232939715ab55d26b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/483b3d8cbab8bbf232939715ab55d26b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/483b3d8cbab8bbf232939715ab55d26b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png

Заярний Дмитро

У нас новый срочный запрос от военных — на приобретение автомобиля для подразделения 3-й ОШБр. Штурмовое подразделение, выполняющее задачи на Бахмутском направлении, нуждается в авто типа Opel frontera. Цена вопроса – 139 тыс. грн.

Курс FRONTEND DEVELOPER
Навчіться кодити JavaScript, верстати за допомогою HTML та CSS на цьому курсі!
Ознайомитись з курсом

pikap

Это действительно важный и срочный сбор, так что очень надеемся на вашу поддержку. Реквизиты для всех, кто желает и может присоединиться к сбору и задонатить копейку:

  1. Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/82Jo4NyfND
  2. Номер картки банки 5375 4112 0601 2937

Со своей стороны обязуемся внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся после достижения цели!


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить