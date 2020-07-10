Серийный электрокроссовер Cupra el-Born получил агрессивную внешность и запас хода 500 км, его начнут собирать в 2021 году на той же фабрике, что и VW ID.3

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В марте прошлого года на Женевском автосалоне Seat представил концепт электрокроссовера Seat el-Born, который в итоге станет первым серийным электромобилем бренда. Новинку под именем Cupra el-Born будут собирать на той же фабрике в Цвиккау (Германия), что и VW ID.3, начиная с 2021 года.

Интересно, что серийная версия по сравнению с концептом получила не только внешние, но и технические изменения. Дизайн обновили ради большей технологичности производства, так как не все дизайнерские решения, уместные для концептов, так уже легко (и дешево) перенести на серийную модель.

Модель Cupra el-Born основана на модульной платформе материнского концерна VW MEB. Для концепта озвучивалась мощность электродвигателей в 150 кВт и разгон до 100 км/ч за 7,5 секунды, для серийной версии указали только разгон до 50 км/ч — всего 2,9 секунды.

Концепт оснащался батареей на 62 кВтч с запасом хода 420 км (WLTP), однако серийная версия Cupra el-Born получила батарею на 77 кВтч (полная емкость 82 кВтч) и запас хода в 500 км. Поддержка скоростной зарядки обеспечивает 260 км пробега за 30 минут зарядки.

Электрокроссовер получит проекционный дисплей с дополненной реальностью (HUD AR), эксклюзивную подвеску Dynamic Chassis Control Sport (DCC Sport), которая автоматически подстраивается под дорожные условия и стиль езды и обновленный дизайн интерьера.

P.S. Для сравнения, вот так выглядел концепт Seat el-Born:

Источник: Seat