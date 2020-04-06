Volkswagen показал, как будет выглядеть продвинутый дисплей дополненной реальности AR-HUD в электромобиле VW ID.3 [видео]





Мы уже рассказывали о том, что создатели электромобиля Volkswagen ID.3 столкнулись с существенными проблемами в разработке программного обеспечения. По данным инсайдеров ситуация близка к критической, что может вызвать перенос релиза или выход на рынок без части обещанных функций. Немецкий автопроизводитель официально не комментировал данные обвинения, однако словно намекая на то, что все под контролем, выложил на официальном youtube-канале сразу три ролика с демонстрацией «софтовых» возможностей новинки.

В первом ролике показано водительское место с цифровой приборкой, сенсорным инфотейнмент-экраном и кнопками на руле, во втором — возможности умной светотехники ID. Light и голосового помощника Hello ID. Впрочем, наиболее интересным нам показался третий ролик с опциональным дисплеем дополненной реальности (Augmented Reality Head-up Display), который не только проецирует на лобовое стекло текущую скорость, но в буквальном смысле рисует на дороге огромные и понятные указатели навигации (ошибиться с выбором дороги с подобной системой просто нереально).









Напомним, что первая лимитированная партия модели VW ID.3 1ST стоимостью €40,000 получит батарею «средней» емкости (58 кВтч) с запасом хода 420 км. В дальнейшем можно будет выбрать три варианта батарей емкостью 45 кВтч, 58 кВтч и 77 кВтч с запасом хода 330 км, 420 км и 550 км по циклу WLTP соответственно.

Самая доступная версия VW ID.3 будет стартовать с отметки €30,000 в Германии, что после налоговых льгот составит всего €23,430 — это сравнимо со стоимостью сравнимых по классу ДВС-моделей, например, Volkswagen Golf. Поставки первым 30 тыс. заказчикам должны начаться практически одновременно летом текущего года.

Источник: Electrek