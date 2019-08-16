Новости
Штаб-квартиру Dropbox пришлось эвакуировать из-за возгорания электрического скутера

Штаб-квартиру Dropbox пришлось эвакуировать из-за возгорания электрического скутера

Штаб-квартиру Dropbox пришлось эвакуировать из-за возгорания электрического скутера


Помощник креативного директора Dropbox Дейви Рудольф опубликовал сообщение в сервисе микроблогов Twitter о том, что офис компании был эвакуирован. Причиной тому послужил взрыв и возгорание электрического скутера.

Отдел пожарной охраны Сан-Франциско подтвердил информацию о том, что компания Dropbox эвакуировала свою штаб-квартиру в Сан-Франциско на улице Браннан 333, после того как на пятом этаже здания загорелся электрический скутер. Пожарная служба смогла потушить огонь, и никто не пострадал.

Судя по фотографии Дейви Рудольфа, ставший причиной инцидента скутер выглядит как дешёвая модель Tianrun R3. Его цена составляет около $250. В прошлом подобные дешёвые устройства иногда взрывались, как правило, из-за проблем при зарядке литий-ионных батарей.

Судя по всему, данный инцидент не доставил больших проблем. В заявлении Dropbox говорится, что действительно имел место «небольшой пожар» улице Браннан 333. Он был быстро потушен, все смогли безопасно эвакуироваться, и никто не пострадал. Компания поблагодарила пожарное управление Сан-Франциско за быструю реакцию.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить