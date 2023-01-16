Сколько оружия передали Украине США, Германия и другие партнеры? Всего уже более 4 тыс. единиц [Подсчет Bloomberg]

С начала полномасштабного российского вторжения западные страны-партнеры НАТО уже передали Украине или пообещали передать в ближайшее время более 400 танков и 700 единиц артиллерии, говорится в новом исследовании Bloomberg.

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В своих подсчетах авторы Bloomberg опирались на данные аналитиков нидерландского проекта Oryx, анализирующих потери техники в ходе войны в Украине по открытым источникам, и официальные заявления стран-союзников. Авторы оговаривают, что опубликованные цифры — приблизительные, и не могут быть проверены независимыми наблюдателями. Также они могут включать данные о технике, которую подтвердили в будущих пакетах помощи, но пока не успели доставить в Украину, а также ту, что могла быть доставлена ​​без официальных заявлений (публично об этом не сообщалось). Иными словами, относиться к этой информации нужно с осторожностью.

Сколько и какого оружия передали Украине союзники с начала полномасштабной войны — подсчет Bloomberg

В Bloomberg классифицировали переданную Украине военную технику по разным типам – танки, артиллерия, РСЗО, БМП и т.д. Ниже приводим полный список по отдельным типам.

Танки

410 советских танков, которые передавали Украине и передадут вскоре Польша, Чехия и Словакия. Сюда входят 120 модернизированных танков Т-72 от Чехии, которые уже начали поступать в Украину .

14 танков Challenger 2 от Великобритании.

Рота (вероятнее всего 10) танков Leopard от Польши .

В США и Германии продолжаются переговоры по дополнительным партиям основных боевых танков для Украины, а генсек НАТО Столтенберг сообщил, что ожидает больше западного тяжелого вооружения для Украины в ближайшее время (ждем новостей с восьмой встречи в формате «Рамштайн», которая состоится в ближайшие две недели).

Боевые машины пехоты (IFV)

Бронетранспортеры (APC):

В общей сложности более 1 100 машин, включая 160 американских бронетранспортеров М113 и 250 M117.

Бронированные машины с защитой от мин (MRAP):

В общей сложности около 925 машин, включая 440 американских M1224 MaxxPro, 90 австралийских Bushmaster , а также Wolfhound и Mastiff от Великобритании.

Бронеавтомобили (IMV):

Более 1540, включая около 1250 американских Humvee .

Артиллерия:

300 гаубиц, в том числе более 210 М777 и 72 105-мм гаубицы от США.

Более 400 единиц самоходной артиллерии, из них 180 – производятся под заказ. Сюда входят более 20 155 мм гаубиц от Великобритании и по 18 от Польши, Германии и США.

РСЗВ:

В общей сложности 95, в том числе: M270, MARS II, LRU, 38 комплексов HIMARS и более 40 советских РСЗО из Польши и Чехии.

ПВО

37 немецких зенитных установок Gepard ;

4 батареи IRIS-T ;

8 ракетных батарей NASAMS ;

2 батарейки MIM-104 Patriot от Германии и США. Как раз сегодня появились сообщения , что около 100 военнослужащих ВСУ прибыли в США, чтобы начать обучение, которое продлится несколько месяцев;

6 ракетных комплексов Стрела-10Ms от Чехии;

6 ракетных комплексов Stormer от Великобритании;

разные советские и западные зенитные комплексы от Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Авиация:

14 штурмовиков Су-25, закупленных в Болгарии странами НАТО и доставленных в Украину

4 Су-25 от Северной Македонии.

20 вертолетов Ми-17 советского производства от США, первоначально назначавшихся Афганистану.

11 советских вертолетов из Чехии, Словакии и Латвии.

3 британских вертолета Sea Kings.

6 вертолетов Ка от Португалии.

Более 30 БПЛА Bayraktar TB2 от Турции, Литвы и Польши.

Сотни дронов-камикадзе Switchblade от США.

415 разведывательных дронов.

Другое

Среди прочего вооружения, переданного Украине разными странами-партнерами, — ракеты, которые можно использовать против вражеских радаров, кораблей и надводных целей, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные водные суда, радиолокационное оборудование и другие системы.

Дальнобойные ракеты

Пока более дальнобойные ракеты, такие как MGM-140 ATACMS, — среди наиболее нужного вооружения, которые Украина до сих пор не получала от партнеров. В декабрьском интервью The Economist (вот перевод от mortis_aeterna) главнокомандующий Валерий Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубеже 23 февраля, если будет иметь 300 танков, 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц. Начало 2023-го ознаменовало долгожданные поставки западных танков и другой техники для наступательного боя. Надеемся, что западные партнеры передадут ВСУ все необходимое для освобождения оккупированной россиянами территории и сделают это как можно скорее, чтобы остановить страну-террориста, целенаправленно обстреливающую ракетами жилые многоэтажки, чтобы убивать как можно больше украинцев.