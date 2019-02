Следующее крупное мероприятие Apple ожидается 25 марта, грядет анонс нового сервиса новостей с платной подпиской

Редактор ресурса BuzzFeed Джон Пачковски, который в прошлом нередко предоставлял достоверную информацию о датах мероприятий и новинках Apple, назвал точную дату проведения следующей крупной пресс-конференции купертиновского гиганта. Итак, традиционная весенняя презентация Apple пройдет 25 марта в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theatre) в кампусе Apple Park, расположенном в родном для компании городе Купертино, штат Калифорния.

Последние несколько лет свою весеннюю презентацию Apple посвящала планшетам iPad и связанным с ними анонсами. Но сейчас источники, хорошо знакомые с планами компании, утверждают, что в этом году Apple не представит ни одной аппаратной новинки в рамках грядущего мероприятия. Как сообщается, на сей раз в центре внимания гостей предстоящего мероприятия будет новый сервис новостей, использующий бизнес-модель ежемесячной или годовой подписки.

Напомним, впервые о планах Apple по запуску платной подписки на новости различных СМИ заговорили в прошлом году после покупки купертиновцами сервиса электронной подписки на журналы Texture. До этого момента считалось, что официально сервис будет запущен в апреле этого года. В прошлом месяце в бета-версии iOS 12.2 были обнаружены скриншоты грядущего сервиса (ниже), что также указывало на скорый запуск.

Теперь же издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что Apple еще предстоит утрясти некоторые спорные моменты по поводу распределения выручки с партнерами, что может немного отсрочить запуск. Впрочем, источник, добавляет, что последние переговоры с The New York Times и The Washington Post, которые упоминаются среди тех, с кем Apple пока еще не смогла договориться, прошли продуктивно. Говоря об условиях, осведомленные источники сообщают, что Apple хочет брать 50% комиссионных от продаж. Остальные 50% всей выручки будут распределены между партнерами-издателями в зависимости от количества времени, затраченного пользователями на прочтение материалов.

В письме издателям Apple характеризует сервис как «Netflix для новостей». Как и сообщалось ранее, он будет создан на базе существующего приложения Apple News и включать материалы ведущих СМИ, которые доступны только по платной подписке.

Предполагаемая стоимость подписки на сервис Apple — $10 в месяц. Но The Wall Street Journal пишет, что Apple пока окончательно не определилась с ценовой политикой, так что в итоге цена может быть другая.

Компания Apple отказалась от комментариев.

Остается добавить, что сама Apple в прошлом неоднократно показывала то, насколько важным для нее является направление сервисов в плане диверсификации бизнеса. Очевидно, что новые сервисы — это отличная возможность нивелировать негативные финансовые последствия, обусловленные недавним падением продаж смартфонов iPhone, которые обеспечивают львиную часть выручки в общей структуре доходов компании. Здесь также будет уместно вспомнить недавние слухи о том, что Apple обсуждает с разработчиками возможность запуска игрового сервиса с подпиской. Ну и про потоковый видеосервис Apple, нацеленный на конкуренцию с Netflix и другими, запуск которого все ждали еще в прошлом году, тоже не стоит забывать.

И хотя сейчас на это нет никаких намеков, но анонс обновленной версии доступного iPad кажется идеальным дополнением к платной подписке Apple News.

Источник: The Verge, BuzzFeed и The Wall Street Journal