Смартфон HTC U12+ появился на сайте производителя за день до своей премьеры

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На тестовом поддомене сайта HTC была обнаружена страница смартфона HTC U12+, которая позволяет оценить дизайн новинки и её технические характеристики ещё до официальной презентации. Также указана ориентировочная цена устройства.

Итак, новый флагманский смартфон HTC U12+ получил 6-дюймовый дисплей Super LCD6 с разрешением WQHD+ (2880х1440 точек) и процессор Snapdragon 845. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 128 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти формата microSD ёмкостью до 2 ТБ. Среди прочего упоминается наличие динамиков Boomsound, батареи ёмкостью 3500 мАч и защиты от пыли и воды в соответствии с требованиями сертификации IP68.

Предыдущие утечки также позволяли оценить камеры HTC U12+. На задней панели расположена двойная камера. Главный модуль содержит 12-мегапиксельный сенсор UltraPixel и широкоугольный объектив с диафрагмой F/1.75. В дополнительном модуле применяются 16-мегапиксельный сенсор и телефото объектив с диафрагмой F/2.6. Благодаря такой конфигурации обеспечивается 2-кратное оптическое увеличение изображения. Оба модуля дополнены оптической системой стабилизации изображения и автофокусом UltraSpeed Autofocus 2, в котором применяются фазовая и лазерная системы автоматической фокусировки. На лицевой панели расположена 8-мегапиксельная камера с широкоугольным объективом с диафрагмой F/2.0.

Страница на тестовой сайте HTC также содержала информацию о цене новинки. Стоимость HTC U12+ заявлена на уровне $920. Напомним, официальная презентация этой модели ожидается уже завтра, тогда мы сможем оценить истинность этих утечек.

Источник: The Verge