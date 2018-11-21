Snapdragon 8150 и Helio P80 продемонстрировали наиболее высокие результаты в тестах производительности ИИ для мобильных чипсетов

В современных мобильных чипсетах всё чаще используются отдельные блоки для обработки задач искусственного интеллекта – NPU (neural processing unit). И было лишь вопросом времени появление специфических тестов, определяющих производительность именно этого компонента.

В Play Store появилось приложение AI Benchmark, которое и занимается тестированием производительности NPU мобильных процессоров. Его пока что нельзя назвать слишком популярным. Оно было загружено более 10 тыс. раз. Судя по описанию, приложение запускает 9 задач задач компьютерного зрения, которые выполняются 9 различными нейронными сетями на смартфоне пользователя. Эти задачи включают распознавание и классификацию объектов, распознавание лиц, выполнение различных действий с изображениями, выявление пределов памяти и т.д. Ознакомиться с подробным описанием задач можно на официальном сайте проекта.

Несмотря на то, что тест пока что не получил широкого распространения, он уже позволяет составить рейтинг производительности блоков NPU наиболее популярных (и даже некоторых ещё не представленных официально) мобильных процессоров. Возглавил рейтинг чипсет Qualcomm Snapdragon 8150 с результатом более 22 тыс. баллов. На втором месте оказался ещё один не анонсированный процессор Mediatek Helio P80 с результатом почти 19,5 тыс. баллов. Далее с заметным отставанием следует нынешний флагманский чип Snapdragon 845, который смог набрать 12,3 тыс. баллов. Немного от него отстал чипсет Kirin 980 (12 тыс. баллов), за которым следует модель предыдущего поколения Kirin 970 (8,9 тыс. баллов). Более подробные сведения о производительности мобильных процессоров при выполнении задач искусственного интеллекта представлены в следующей таблице.

Следует отметить, что один и тот же процессор может по-разному проявить себя в различных смартфонах. Ярким тому примером является SoC Qualcomm Snapdragon 845. Он набрал 12,3 тыс. баллов в составе смартфона OnePlus 6, но в устройстве Google Pixel 3 XL его результат оказался почти в 2 раза меньше – около 6,9 тыс. баллов. А в составе Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S результат того же чипа оказался на уровне 6,7 тыс. баллов. Что ещё более интересно, в таблице присутствует ещё один смартфон OnePlus 6 с процессором Snapdragon 845, но он набрал ещё меньше баллов – 6,1 тыс. Есть также результаты смартфонов с чипом Snapdragon 845, набравшие менее 5 тыс. баллов, например, игровая модель Xiaomi Black Shark (4,7 тыс.).

Достаточно хорошо проявил себя процессор Mediatek Helio P60, который набрал 5,8 тыс. баллов. Ознакомиться с полным перечнем мобильных чипсетов, прошедших тест AI Benchmark, можно по следующему адресу.

Источник: gizmochina