Сообщество Starfield призывает исправить рейтинг игры в Xbox App после ревью-бомбинга «фанатов PlayStation»

Игра Starfield мало кого оставляет равнодушными ─ даже тех, кто в нее не играл. Как оказалось, владельцы PlayStation подвергают Starfield критике в Microsoft Store, что привело к занижению рейтинга игры. Теперь, чтобы исправить ситуацию, игровое сообщество призывает игроков Xbox дать игре правильные оценки в Xbox App.

Слухи, что владельцы PlayStation будут критиковать игру, ходили еще до выхода Starfield. Фанаты PS, по-видимому, сформировали секретное сообщество, которому было поручено оставлять негативные отзывы новой ролевой игре Bethesda, как только она выйдет. Похоже, эти слухи возникли не на пустом месте, так как рейтинг Starfield в Microsoft Store составляет всего лишь 2,8 балла. Для сравнения, в Steam на текущий момент игра имеет 81% положительных отзывов.

Leave a review on Xbox for Starfield.

PlayStation fanboys are currently review bombing it pic.twitter.com/BCd2Ysw0uQ

— PeterOvo (@PeterOvo5) September 7, 2023