Новости Игры 08.09.2023 в 18:35

Сообщество Starfield призывает исправить рейтинг игры в Xbox App после ревью-бомбинга «фанатов PlayStation»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Игра Starfield мало кого оставляет равнодушными ─ даже тех, кто в нее не играл. Как оказалось, владельцы PlayStation подвергают Starfield критике в Microsoft Store, что привело к занижению рейтинга игры. Теперь, чтобы исправить ситуацию, игровое сообщество призывает игроков Xbox дать игре правильные оценки в Xbox App.

Сообщество Starfield призывает исправить рейтинг игры в Xbox App после ревью-бомбинга «фанатов PlayStation»

Слухи, что владельцы PlayStation будут критиковать игру, ходили еще до выхода Starfield. Фанаты PS, по-видимому, сформировали секретное сообщество, которому было поручено оставлять негативные отзывы новой ролевой игре Bethesda, как только она выйдет. Похоже, эти слухи возникли не на пустом месте, так как рейтинг Starfield в Microsoft Store составляет всего лишь 2,8 балла. Для сравнения, в Steam на текущий момент игра имеет 81% положительных отзывов.

Отметим, даже если оставить в стороне консольные войны, Starfield разделила игровое сообщество. Многим игра понравилась, и она получила хорошие отзывы критиков. В то же время некоторые игроки критикуют игру за скучные миссии и не самое впечатляющее повествование. К тому же нарекания вызывает недостаточная производительность игры. Возникали жалобы на плохую оптимизацию Starfield на ПК, в ответ на что глава Bethesda Тодд Ховард порекомендовал обновить компьютер, так как это игра следующего поколения с продвинутыми технологиями. Как бы там ни было, Starfield уже привлекла более 6 млн игроков, что сделало ее лучшим стартом среди всех игр Bethesda.

Источник: sportskeeda

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