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Сооснователь Neuralink Макс Ходак объявил об уходе из нейротехнологического стартапа Илона Маска

Сооснователь Neuralink Макс Ходак объявил об уходе из нейротехнологического стартапа Илона Маска

Сооснователь Neuralink Макс Ходак объявил об уходе из нейротехнологического стартапа Илона Маска


Макс Ходак, который вместе с Илоном Маском в 2016 году основал нейротехнологический стартап Neuralink и до недавнего времени работал в нем на должности президента, 2 мая сообщил в своем твиттере, что покинул компанию несколько недель назад.

Сам Макс Ходак не сказал, почему именно решил покинуть компанию, но упомянул, что «многому научился‎» за годы работы в ‎Neuralink и остается «ярым сторонником стартапа». Чем он займется в будущем, он раскрывать не стал.

Отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter о следующем проекте, Макс Ходак в шутку заявил, что это не Парк Юрского периода. Это отсылка к недавнему заявлению топ-менеджера — в начале апреля он сообщил, что «Парк Юрского периода при желании можно было бы построить в ближайшие 15 лет», пусть и не с «генетически аутентичными динозаврами».

Макс Ходак основал стартап Neuralink вместе с Илоном Маском в 2016 году. Он специализируется на разработке высокотехнологических интерфейсов для подключения мозга к компьютеру. По данным Crunchbase, с момента основания Илон Маск вложил в него $158 миллионов.

К настоящему моменту Neuralink создал по меньшей мере две версии инвазивного нейроинтерфейса — летом прошлого года нам показали улучшенный чип, тогда частью презентации стала демонстрация работы нейроинтерфейса на свинье Гертруде. В апреле стартап Neuralink провел вторую демонстрацию технологии на животных, показав на видео обезьяну с вживленным чипом, играющую на ПК в пинг-понг силой мысли.

Стартап Neuralink Илона Маска показал обезьяну с вживленным чипом, играющую на ПК в пинг-понг силой мысли [Видео]

Западным СМИ не удалось получить у Макса Ходака более развернутый комментарий о причинах его ухода. Однако в прошлом году несколько бывших сотрудников Neuralink рассказали Stat News, что в компании царит хаос, и что исследователи находятся под большим давлением из-за очень сжатых сроков — недели на выполнение той или иной задачи вместо месяцев.

По состоянию на конец августа 2020 года в Neuralink работало около 100 человек и тогда говорилось о намерении в итоге увеличить штат до 10 000 человек. С тех пор компания Neuralink и сам Илон Маск неоднократно при каждом удобном случае напоминал об открытых вакансиях в компании.

  • В 2017 году Илон Маск обещал коммерческие нейроинтерфейсы для связи мозга с компьютером за 8-10 лет, а устройства медицинского назначения — за четыре. В другом старом интервью он говорил о необходимости объединения «биологического и цифрового интеллектов» как о следующем логическом этапе развития человечества.
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