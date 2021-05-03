Сооснователь Neuralink Макс Ходак объявил об уходе из нейротехнологического стартапа Илона Маска





Макс Ходак, который вместе с Илоном Маском в 2016 году основал нейротехнологический стартап Neuralink и до недавнего времени работал в нем на должности президента, 2 мая сообщил в своем твиттере, что покинул компанию несколько недель назад.

Сам Макс Ходак не сказал, почему именно решил покинуть компанию, но упомянул, что «многому научился‎» за годы работы в ‎Neuralink и остается «ярым сторонником стартапа». Чем он займется в будущем, он раскрывать не стал.

Отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter о следующем проекте, Макс Ходак в шутку заявил, что это не Парк Юрского периода. Это отсылка к недавнему заявлению топ-менеджера — в начале апреля он сообщил, что «Парк Юрского периода при желании можно было бы построить в ближайшие 15 лет», пусть и не с «генетически аутентичными динозаврами».

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species — Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021

Макс Ходак основал стартап Neuralink вместе с Илоном Маском в 2016 году. Он специализируется на разработке высокотехнологических интерфейсов для подключения мозга к компьютеру. По данным Crunchbase, с момента основания Илон Маск вложил в него $158 миллионов.

К настоящему моменту Neuralink создал по меньшей мере две версии инвазивного нейроинтерфейса — летом прошлого года нам показали улучшенный чип, тогда частью презентации стала демонстрация работы нейроинтерфейса на свинье Гертруде. В апреле стартап Neuralink провел вторую демонстрацию технологии на животных, показав на видео обезьяну с вживленным чипом, играющую на ПК в пинг-понг силой мысли.

Западным СМИ не удалось получить у Макса Ходака более развернутый комментарий о причинах его ухода. Однако в прошлом году несколько бывших сотрудников Neuralink рассказали Stat News, что в компании царит хаос, и что исследователи находятся под большим давлением из-за очень сжатых сроков — недели на выполнение той или иной задачи вместо месяцев.

По состоянию на конец августа 2020 года в Neuralink работало около 100 человек и тогда говорилось о намерении в итоге увеличить штат до 10 000 человек. С тех пор компания Neuralink и сам Илон Маск неоднократно при каждом удобном случае напоминал об открытых вакансиях в компании.