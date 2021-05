Сооснователь Neuralink Макс Ходак объявил об уходе из нейротехнологического стартапа Илона Маска

Макс Ходак, который вместе с Илоном Маском в 2016 году основал нейротехнологический стартап Neuralink и до недавнего времени работал в нем на должности президента, 2 мая сообщил в своем твиттере, что покинул компанию несколько недель назад.

Сам Макс Ходак не сказал, почему именно решил покинуть компанию, но упомянул, что «многому научился‎» за годы работы в ‎Neuralink и остается «ярым сторонником стартапа». Чем он займется в будущем, он раскрывать не стал.

Отвечая на вопрос одного из пользователей Twitter о следующем проекте, Макс Ходак в шутку заявил, что это не Парк Юрского периода. Это отсылка к недавнему заявлению топ-менеджера — в начале апреля он сообщил, что «Парк Юрского периода при желании можно было бы построить в ближайшие 15 лет», пусть и не с «генетически аутентичными динозаврами».

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species

— Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021