Tencent покупает британскую игровую студию Sumo за 1,27 миллиарда долларов

Tencent объявил о покупке британского разработчика видеоигр Sumo Group в рамках сделки на сумму 1,27 миллиарда долларов.

Как отмечает Gamesindustry.biz, до этого китайский холдинг владел 8,75% акций Sumo Group, а сумма, которую Tencent согласилась заплатить за оставшиеся акции, на 43% превышает рыночную стоимость компании.

Входящая в состав Sumo Group студия Sumo Digital, чей офис находится в британском Шеффилде, известна рядом видных проектов, в числе которых Crackdown 3, Sackboy: A Big Adventure и Hood: Outlaws & Legends. Частью Sumo Group также является The Chinese Room, известная по проектам Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs и Everybody’s Gone to the Rapture.

Сооснователь и глава Sumo Group Карл Каверс заявил, что он и его партнеры (Пол Портер, и Даррен Миллс) остаются полностью привержены созданию качественного игрового опыта, а сотрудничество с Tencent — возможность, которую попросту «нельзя упускать».

«Это откроет для компании новое окно возможностей и позволит по-настоящему оставить свой уникальный след в удивительной игровой индустрии благодаря новым способам, которые ранее были недоступны». Карл Каверс, Сооснователь и глава Sumo Group

Для Tencent покупка Sumo Group — еще одна точка опоры в международной игровой индустрии после крупных инвестиций в мировые игровые компании, такие как Epic, Riot, Activision и Ubisoft.

С начала года это вторая крупная сделка с участием британского разработчика игр — в феврале EA завершила приобретение разработчика гоночных игр Codemasters.