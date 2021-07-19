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Tencent покупает британскую игровую студию Sumo за 1,27 миллиарда долларов

Tencent покупает британскую игровую студию Sumo за 1,27 миллиарда долларов

Tencent покупает британскую игровую студию Sumo за 1,27 миллиарда долларов


Tencent объявил о покупке британского разработчика видеоигр Sumo Group в рамках сделки на сумму 1,27 миллиарда долларов.

Как отмечает Gamesindustry.biz, до этого китайский холдинг владел 8,75% акций Sumo Group, а сумма, которую Tencent согласилась заплатить за оставшиеся акции, на 43% превышает рыночную стоимость компании.

Входящая в состав Sumo Group студия Sumo Digital, чей офис находится в британском Шеффилде, известна рядом видных проектов, в числе которых Crackdown 3, Sackboy: A Big Adventure и Hood: Outlaws & Legends. Частью Sumo Group также является The Chinese Room, известная по проектам Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs и Everybody’s Gone to the Rapture.

Tencent покупает британскую игровую студию Sumo за 1,27 миллиарда долларов
Внутренняя структура Sumo Group

Сооснователь и глава Sumo Group Карл Каверс заявил, что он и его партнеры (Пол Портер, и Даррен Миллс) остаются полностью привержены созданию качественного игрового опыта, а сотрудничество с Tencent — возможность, которую попросту «нельзя упускать».

«Это откроет для компании новое окно возможностей и позволит по-настоящему оставить свой уникальный след в удивительной игровой индустрии благодаря новым способам, которые ранее были недоступны».

Карл Каверс,

Сооснователь и глава Sumo Group

Для Tencent покупка Sumo Group — еще одна точка опоры в международной игровой индустрии после крупных инвестиций в мировые игровые компании, такие как Epic, Riot, Activision и Ubisoft.

С начала года это вторая крупная сделка с участием британского разработчика игр —  в феврале EA завершила приобретение разработчика гоночных игр Codemasters.

«Начало новой эры для гоночных игр». Codemasters официально стала частью Electronic Arts

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