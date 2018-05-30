Tesla на автопилоте врезалась в неподвижную полицейский машину

Илону Маску может не нравится то, что СМИ уделяют слишком много внимания авариям с участием электромобилей Tesla, но число инцидентов, в которых оказывается замешан автопилот производителя, только растет. Вчера в городе в городе Лагуна-Бич, Калифорния, произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием электромобиля Tesla, двигавшегося с включенной функцией Autopilot. К счастью, на сей раз обошлось без человеческих жертв.

Электромобиль Tesla Model S, управляемый неким Джимом Кота, врезался в припаркованный по правой стороне полицейский внедорожник Ford. В момент столкновения в салоне полицейского внедорожника никого не было, а водитель Tesla Model S получил незначительные травмы.

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3 — Laguna Beach PD PIO (@LBPD_PIO_45) May 29, 2018

То, что Tesla Model S перед столкновением двигался в режиме автопилота, вскоре после аварии подтвердила пресс-служба полицейского департамента Лагуна-Бич. Водитель Tesla Model S обвинил в случившемся автопилот.

Сразу после инцидента Tesla со своей стороны поспешили в очередной раз напомнить, что это не полноценный автопилот, на который можно полностью положиться, и что водители обязаны постоянно держать руки на руле. На обвинения водителя в том, что виновата функция Autopilot, производитель пока не ответил.

Отметим, что в США уже зафиксировано два случая, когда в авариях погибли водители электромобилей Tesla, двигавшихся с включенной функцией Autopilot. Расследование последнего случая с участием Tesla Model X, произошедшего в марте этого года, еще не завершено. В настоящее время Национальный совет по безопасности на транспорте США (National Transportation Safety Board, NTSB) расследует четыре аварии с участием автомобилей Tesla, которые произошли с начала этого года, включая случае столкновения с пожарной машиной.

Виноват или не виноват конкретно в этом случае Autopilot еще предстоит выяснить, но сейчас складывается такое впечатление, что водители не осознают, что «автопилот» Tesla, выпущенный в 2015 году, представляет собой не более чем усовершенствованную систему круиз-контроля. Собственно, то, что недавно Tesla согласилась уладить иск, в котором обвинялась в обмане потребителей из-за использования термина Autopilot, косвенно подтверждает, что производитель и сам признал недоработку со своей стороны в плане донесения до потребителей того, что Autopilot вовсе не автопилот, а просто система помощи водителю.

Источник: Reuters, CBS Los Angeles, Laguna Beach PD PIO (Twitter)