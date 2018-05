Tesla на автопилоте врезалась в неподвижную полицейский машину

Илону Маску может не нравится то, что СМИ уделяют слишком много внимания авариям с участием электромобилей Tesla, но число инцидентов, в которых оказывается замешан автопилот производителя, только растет. Вчера в городе в городе Лагуна-Бич, Калифорния, произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием электромобиля Tesla, двигавшегося с включенной функцией Autopilot. К счастью, на сей раз обошлось без человеческих жертв.

Электромобиль Tesla Model S, управляемый неким Джимом Кота, врезался в припаркованный по правой стороне полицейский внедорожник Ford. В момент столкновения в салоне полицейского внедорожника никого не было, а водитель Tesla Model S получил незначительные травмы.

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3

— Laguna Beach PD PIO (@LBPD_PIO_45) May 29, 2018