Tesla откроет зарядные станции Supercharger для других электромобилей в этом году

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что уже к концу 2021 года не только владельцы электрокаров его компании смогут пользоваться зарядными станциями Supercharger. Стоит отметить, что Маск уже давно говорил о планах сделать сеть доступной для других электромобилей. Теперь же мы знаем ориентировочные даты когда это может произойти.

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.

It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.

That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021