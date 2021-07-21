Tesla откроет зарядные станции Supercharger для других электромобилей в этом году





Глава Tesla Илон Маск сообщил, что уже к концу 2021 года не только владельцы электрокаров его компании смогут пользоваться зарядными станциями Supercharger. Стоит отметить, что Маск уже давно говорил о планах сделать сеть доступной для других электромобилей. Теперь же мы знаем ориентировочные даты когда это может произойти.

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars. It’s one fairly slim connector for both low & high power charging. That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year. — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2021

Впрочем, реализовать данную задумку в Северной Америке не так и просто, ведь Tesla использует проприетарный разъем для своих электрокаров в данном регионе. Компания должна убедиться, что зарядные станции будут совместимы с автомобилями других брендов и их программное обеспечение сможет работать не только с машинами Tesla. А вот в Европе с этим должно быть проще, ведь там автопроизводитель уже использует стандартные разъемы CCS.

В июне ресурс Electrek сообщал, что Tesla ведет переговоры с властями Норвегии и уже подала заявку на стимулирование развертывания сети зарядных станций, которые будут также доступны для электрокаров других производителей с третьего квартала 2022 года. Министр транспорта Германии ранее тоже отмечал, что он напрямую контактировал с Tesla и другими компаниями, чтобы убедиться, что существующая инфраструктура, такая как Supercharger, будет открыта и для других производителей.

К сожалению, Маск не раскрыл подробностей о планах Tesla, поэтому мы пока не знаем какие модели других компаний первыми смогут начать пользоваться станциями быстрой зарядки Supercharger. В то же время он отметил, что это произойдет во всех странах, где расположены Supercharger.

Источник: Engadget