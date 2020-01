«Форсаж» в реальной жизни. Посмотрите, как Tesla Model X эффектно перепрыгивает через «лежачего полицейского»

О том, что автомобили Tesla при определенных условиях могут буквально летать, нам хорошо известно — вспоминаем про летающий где-то в космосе личный Tesla Roadster вишневого цвета Илона Маска, готовящуюся к выходу модель второго поколения c пакетом улучшений от SpaceX в виде десятка компактных «ракетных двигателей», а случайный трюк с перелетом Tesla Model S через переезд в Канаде из-за невнимательности водителя. Героем нового такого ролика в стиле «Форсажа» стал кроссовер Tesla Model X, причем сам трюк был подготовлен и совершен намеренно.

Роликом поделился известный YouTube блогер и юморист Дэвид Добрик в Twitter. Судя по всему, именно он управлял Tesla Model X. На видео машина на достаточно большой скорости проезжает участок дороги в Лос-Анделесе, используя искусственную неровность в качестве трамплина. Результат именно такой, как ожидаешь — на несколько секунд Tesla Model X открывается от дорожного покрытия и пролетает несколько метров, после чего успешно приземляется и продолжает движение как ни в чем не бывало.

Само собой, Илон Маск отреагировал на видео в свойственной ему манере (коротко и ясно). Глава Tesla ответил восклицательным знаком, тем самым дав ясно понять, что не приветствует подобного рода поведение на дороге.

В ответ Добрик отшутился, мол, значит ли это, что теперь о гарантии можно забыть.

Does this mean my warranty is cancelled https://t.co/Ez3IHEaOVx

— DAVID DOBRIK (@DavidDobrik) January 28, 2020