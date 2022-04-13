Tesla выпустила Model Y Standard Range AWD с увеличенной батареей за $60 тыс., но пока только для сотрудников компании

После презентации Cyber Rodeo сотрудники Tesla получили возможность приобрести обновленную версию Model Y – Standard Range AWD. Автопроизводитель уже передал первые 20 электромобилей, и в ближайшие недели будет закрывать внутренние заявки. Планируется, что обычные покупатели смогут заказать Model Y Standard Range AWD после удовлетворения спроса среди сотрудников.

Уже известно, что обновленный электромобиль имеет 4680 аккумуляторных ячеек и технологию структурного аккумуляторного блока. Из заявки EPA также следует, что Model Y Standard Range AWD имеет запас хода в 450 км и полноприводную трансмиссию. Разгоняться от 0 до 100 км/ч он будет за пять с небольшим секунд.

Дополнительно новинка получит магнитный подлокотник на центральной консоли, полку для багажа и несколько других функций.

Первые покупатели из числа сотрудников могли забрать электромобиль за $59 990, что на $3 тыс. меньше, чем Model Y Long Range AWD, который чуть быстрее новой версии. Сколько будет стоить Model Y Standard Range AWD в рознице — пока неизвестно.