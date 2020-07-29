У AMD уже готовы инженерные образцы процессоров Zen 4 на 5-нм техпроцессе





Минувший квартал для AMD выдался рекордным — финансовый отчет мы уже успели детально разобрать в предыдущем большом материале. Рассказывая о ближайших планах по выпуску новых продуктов мы намеренно упустили один момент, который с учетом задержки 7-нанометрового техпроцесса Intel стоит выделить отдельно.

В одном из материалов 2018 года мы иронизировали, что Intel начнет переходить с техпроцесса 14 нм на 10 нм, когда AMD уже будет вовсю продавать 7-нанометровые CPU. На календаре конец июля 2020 года, Intel все еще не выпустила многострадальные 10-нанометровые CPU для настольных ПК — это должно произойти только во второй половине 2021 года.

Тем временем в лабораториях AMD уже тестируются первые инженерные образцы процессоров на архитектуре Zen 4, изготовленные по нормам 5 нм. К слову, ранее в этом году TSMC полностью развернула серийный выпуск 5-нанометровой продукции и, если верить последним слухам, до конца этого года должна начать пробное производство микросхем по новой 3-нанометровой технологии с переходом к массовому серийному выпуску во второй половине 2021 года.

Ожидается, что первые процессоры Zen 4 тоже выйдут во второй половине 2021-го. То есть, да, к моменту, когда Intel переведет массовые настольные CPU на техпроцесс 10 нм, AMD уже может представить CPU Ryzen 5000 (Raphael) с новым разъемом АМ5, которым приписывают микроархитектуру Zen 4, поддержку DDR5 и USB 4.

Если говорить о планах AMD на оставшиеся четыре месяца этого года, как мы уже упоминали, нас ждут новые и очень перспективные процессоры на 7-нм архитектуре Zen 3 — как серверные EPYC 3-го поколения (Milan), так и о настольные Ryzen 4000-й серии (Vermeer), а также новое поколение игровых видеокарт Radeon (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения во главе с флагманским Big Navi, который должен ознаменовать возвращение «красных» в топовый сегмент. Также в этом году выйдет новый профессиональный ускоритель вычислений Radeon Instinct на архитектуре нового поколения Compute DNA. По имеющейся информации, первенцем новой линейки станет Radeon Instinct MI100 на базе видеоядра Arcturus c 128 вычислительными модулями (8192 потоковых процессора) и 32 ГБ памяти HBM2. Ускорителю Radeon Instinct MI100 предстоит конкурировать с NVIDIA Tesla A100.

Источник: AMD