У Motorola на 2 августа в Чикаго запланирован «крупный анонс» (ожидаются смартфоны Moto Z3 и Motorola One)

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Компания Motorola опубликовала небольшой ролик, который является приглашением на грядущую пресс-конференцию Hello, где обещан «крупный анонс». Очевидно, что речь о новом флагманском смартфоне Moto Z3.

Мероприятие пройдет 2 августа этого года в штаб-квартире Motorola в Чикаго, оно начнется в два часа дня по местному времени.

В комментарии источнику представитель Motorola сообщил, что компания намеревается изменить то, каким образом люди сейчас пользуются и взаимодействует со своими смартфонами. Какой конкретно смысл производитель вкладывает в эту фразу, остается только гадать. В описании к видео упоминается «совершенно новый способ подключения», который вполне может оказаться сменным модулем 5G Moto Mod с поддержкой сетей 5G, ранее позировавшим перед камерой.

Кроме флагманского смартфона Moto Z3, который по дизайну будет идентичен представленной в июне модели Moto Z3 Play, на этом мероприятии вполне могут показать и смартфон Motorola One, фотографии которого мы рассматривали на прошлой неделе.

Источник: The Verge