Український фонд стартапів профінансує ще 7 стартапів-переможців на сумму $300 тис.





Український фонд стартапів провів 18 та 19 пітчі, на яких свої ідеї презентували одразу 22 стартапи. Згодом на засіданні Наглядової ради Фонду було прийнято рішення профінансувати 7 з них на сумму $300 тис.

Стартапи-переможці на етапі pre-seed (грант $25,000):

BDiary . Мобільний асистент для ведення приватної практики в сфері краси.

. Мобільний асистент для ведення приватної практики в сфері краси. Custle. Платформа для кастингу акторів та моделей, що автоматизує процес підбору найбільш відповідних кандидатів за допомогою машинного навчання.

Стартапи-переможці на етапі seed (грант $50,000):

SEMCS by Mosquito Control . Розумна екологічна система захисту від укусів комарів, яка очищає відкриті території від москітів.

. Розумна екологічна система захисту від укусів комарів, яка очищає відкриті території від москітів. Amperia . Набір для проведення лабораторних робіт з фізики в школах. Сучасний підхід до класичної теми, який захоплює дітей, допомагає ставити запитання та стимулює до пошуку рішення, а мобільність набору дозволяє експериментувати в будь-якому місці.

. Набір для проведення лабораторних робіт з фізики в школах. Сучасний підхід до класичної теми, який захоплює дітей, допомагає ставити запитання та стимулює до пошуку рішення, а мобільність набору дозволяє експериментувати в будь-якому місці. SameKey . Хмарна система контролю управління доступу, що встановлюється на будь-які двері та у будь-яких будівлях.

. Хмарна система контролю управління доступу, що встановлюється на будь-які двері та у будь-яких будівлях. Apiway . No-code інтеграційна платформа і маркетплейс B2B програмного забезпечення, де ви можете знайти та купити різний софт для бiзнесу, а потім безкоштовно інтегрувати його через API, без програмiста.

. No-code інтеграційна платформа і маркетплейс B2B програмного забезпечення, де ви можете знайти та купити різний софт для бiзнесу, а потім безкоштовно інтегрувати його через API, без програмiста. Creative Practice. Освітня та кар’єрна екосистема для фахівців та компаній, що працюють в галузі креативних індустрій (дизайн, маркетинг, ІТ, реклама, геймдев). Система об’єднує в собі можливості навчання, створення та поширення освітнього контенту, а також працевлаштування та пошуку фахівців.

Основними критеріями оцінки проектів є команда, ринок, доцільність фінансування, ідея (для pre-seed)\продукт (для seed), стратегія розвитку.





Нагадаємо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Джерело: УФС