Український фонд стартапів профінансує ще 7 стартапів-переможців на сумму $300 тис.
Український фонд стартапів провів 18 та 19 пітчі, на яких свої ідеї презентували одразу 22 стартапи. Згодом на засіданні Наглядової ради Фонду було прийнято рішення профінансувати 7 з них на сумму $300 тис.
Стартапи-переможці на етапі pre-seed (грант $25,000):
- BDiary. Мобільний асистент для ведення приватної практики в сфері краси.
- Custle. Платформа для кастингу акторів та моделей, що автоматизує процес підбору найбільш відповідних кандидатів за допомогою машинного навчання.
Стартапи-переможці на етапі seed (грант $50,000):
- SEMCS by Mosquito Control. Розумна екологічна система захисту від укусів комарів, яка очищає відкриті території від москітів.
- Amperia. Набір для проведення лабораторних робіт з фізики в школах. Сучасний підхід до класичної теми, який захоплює дітей, допомагає ставити запитання та стимулює до пошуку рішення, а мобільність набору дозволяє експериментувати в будь-якому місці.
- SameKey. Хмарна система контролю управління доступу, що встановлюється на будь-які двері та у будь-яких будівлях.
- Apiway. No-code інтеграційна платформа і маркетплейс B2B програмного забезпечення, де ви можете знайти та купити різний софт для бiзнесу, а потім безкоштовно інтегрувати його через API, без програмiста.
- Creative Practice. Освітня та кар’єрна екосистема для фахівців та компаній, що працюють в галузі креативних індустрій (дизайн, маркетинг, ІТ, реклама, геймдев). Система об’єднує в собі можливості навчання, створення та поширення освітнього контенту, а також працевлаштування та пошуку фахівців.
Основними критеріями оцінки проектів є команда, ринок, доцільність фінансування, ідея (для pre-seed)\продукт (для seed), стратегія розвитку.
Нагадаємо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.
Джерело: УФС