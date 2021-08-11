Украинский стартап People.ai привлек $100 млн инвестиций, в результате оценка компании превысила отметку $1 млрд





Украинский стартап People.ai привлек $100 млн инвестиций в рамках нового раунда финансирования и получил оценку в $1,1 млрд, став «единорогом». Об этом изданию AIN.UA сообщил основатель и СЕО People.ai Олег Рогинский.

Инвесторами в рамках раунда выступили Mubadala Investment Co. и Akkadian Ventures при участии уже существующих инвесторов стартапа ICONIQ Capital и Lightspeed Venture Partners. Интересно, что еще в 2019 году People.ai оценивался «всего» в $400 млн.

Today we’re announcing we’ve raised $100 million in Series D funding at a $1.1 billion post-money valuation – a significant milestone in our efforts to fuel global adoption of the industry’s most comprehensive and robust revenue intelligence platform: https://t.co/clowhxoD8J pic.twitter.com/B3wc5pOHen — People.ai (@ppl_ai) August 11, 2021

Напомним, что People.ai работает в нише ‘AI for sales’, создавая систему поддержки принятия решений на основании данных из CRM. Инвестиции помогут стартапу ускорить рост, выйти в новые сферы и на новые рынки. В частности, программное обеспечение People.ai позволяет собирать и анализировать календари, звонки и email сотрудников, помогая компаниям улучшать эффективность работы. Например, понять, какое максимальное количество клиентов может одновременно вести sales-менеджер. При этом в компании утверждают, что приватность сотрудников в ходе работы ПО не страдает.

На сегодня клиентами People.ai являются такие компании, как AppDynamics, DataRobot, Ivanti, Okta, Zoom и другие. По данным стартапа, доход компании растет ежегодно, а благодаря сотрудничеству с Zoom за период пандемии вырос в три раза. За последний год People.ai продемонстрировал такие успехи: рост клиентской базы на 260%; получение 49 патентов, 40+ в процессе; покупка нескольких стартапов, в частности Closeplan и Hero Research; вхождение в совет директоров экс СМО VMWare Робина Матлока.

В комментарии Bloomberg Рогинский сообщил, что People.ai генерирует доход в «десятки миллионов», однако компания все еще не прибыльная. Он также сообщил, что надеется однажды вывести People.ai на IPO. На сегодня в People.ai работает 240 сотрудников. Помимо главного офиса в Редвуд-сити и офиса разработки в Киеве, сотрудники у стартапа есть также в Харькове, Львове, Днепре и других городах Украины.

Источник: AIN.UA