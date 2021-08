Украинский стартап People.ai привлек $100 млн инвестиций, в результате оценка компании превысила отметку $1 млрд

Украинский стартап People.ai привлек $100 млн инвестиций в рамках нового раунда финансирования и получил оценку в $1,1 млрд, став «единорогом». Об этом изданию AIN.UA сообщил основатель и СЕО People.ai Олег Рогинский.

Инвесторами в рамках раунда выступили Mubadala Investment Co. и Akkadian Ventures при участии уже существующих инвесторов стартапа ICONIQ Capital и Lightspeed Venture Partners. Интересно, что еще в 2019 году People.ai оценивался «всего» в $400 млн.

Today we’re announcing we’ve raised $100 million in Series D funding at a $1.1 billion post-money valuation – a significant milestone in our efforts to fuel global adoption of the industry’s most comprehensive and robust revenue intelligence platform: https://t.co/clowhxoD8J pic.twitter.com/B3wc5pOHen

— People.ai (@ppl_ai) August 11, 2021