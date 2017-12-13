В Adobe Lightroom и Camera Raw добавлен автоматический режим улучшения снимков на базе ИИ
Многие приложения для редактирования фотографий имеют автоматические инструменты для повышения качества снимков. Они здорово помогают неискушённым пользователям. Но теперь подобные автоматические средства стали доступны и более требовательным пользователям из профессиональной сферы.
Компания Adobe выпустила обновлённые приложения Lightroom (в рамках версий CC и Classic) и Camera Raw, которые используют функции искусственного интеллекта Sensei AI для улучшения фотографий на основании образцов. Новый режим Auto запускает сравнение изображения пользователя с десятками тысяч других профессионально отредактированных фотографий, а затем использует это фотографическое достояние для более интеллектуального внесения изменений в фото. Новый автоматический режим редактирования фотографий доступен на всех платформах, включая компьютеры, мобильные приложения и веб-версию.
Конечно, нет гарантии, что после применения нового режима редактирования из снимка сразу же получится шедевр. Но такой подход позволит ускорить и упростить редактирование фотографий, а также поможет новичкам, которые ещё не освоили все возможности программ.
Обновление добавило и ряд других полезных функций и возможностей, в основном, для пользователей компьютеров. При помощи инструмента Tone Curve можно тонко управлять тональностью и контрастом изображения, а Split Toning озволяет реализовать творческие эффекты, например, сепию. Также можно просматривать фотографию в полноэкранном режиме и редактировать время съёмки фотографий. Пользователям мобильных устройств предлагаются незначительные улучшения и исправления ошибок. На Android Nougat и новее длительное нажатие на иконке приложения позволяет запустить его в одном из популярных режимов. В версии для iOS появилась возможность автоматического размещения водяных знаков перед экспортом.
Источник: Engadget