В апреле ожидается выход видеокарты с GPU AMD Navi 23, 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6





Буквально вчера вышла видеокарт AMD Radeon RX 6700 XT, основанная на графическом процессоре Navi 22 XT. И пока заинтересованные потребители пытаются найти новинку в продаже по приемлемой цене, в недрах AMD готовится к выпуску очередная модель. Осведомлённые инсайдеры уже готовы поделиться информацией о ней.

Cezanne Desktop APU

~June Dimgray Cavefish GPU

<For Premium 1080p Gaming>

~1440p < RTX 3060 < 1080p

~April

~CNY 2,499

~32 Compute Units

~About 236 mm2

~64MB Infinity Cache

~128-bit 16Gbps GDDR6 with 8GB VRAM — Yuko Yoshida (@KittyYYuko) March 18, 2021

Согласно имеющейся информации, новая видеокарта будет основана на графическом процессоре Navi 23. Устройство фигурирует внутри компании под кодовым названием Dimgrey Cavefish. Видеочип Navi 23 включает 32 вычислительных блока, что соответствует 2048 потоковым процессорам. Это на четверть меньше, чем доступно в Navi 22. Площадь кристалла составляет 236 мм2, что ровно на 100 мм2 меньше, чем у Navi 22. Видеокарта также получит до 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 с шиной доступа 128 бит и пропускной способностью на контакт 16 Гбит/с. Объём Infinity Cache составляет 64 МБ.

Как ожидается, графический процессор AMD Navi 23 обеспечит «игровые возможности премиум-класса [при разрешении] 1080p». Рекомендованная розничная цена видеокарты с этим GPU составит около $384. По слухам, официальная презентация устройства запланирована на апрель. Пока не уточняется, получит ли эта видеокарта маркетинговое название Radeon RX 6600 или Radeon RX 6500. Видеочип Navi 23 также может использоваться для мобильных игровых решений начального уровня.

Источник: videocardz