В апреле ожидается выход видеокарты с GPU AMD Navi 23, 2048 потоковыми процессорами и 8 ГБ памяти GDDR6

Буквально вчера вышла видеокарт AMD Radeon RX 6700 XT, основанная на графическом процессоре Navi 22 XT. И пока заинтересованные потребители пытаются найти новинку в продаже по приемлемой цене, в недрах AMD готовится к выпуску очередная модель. Осведомлённые инсайдеры уже готовы поделиться информацией о ней.

Cezanne Desktop APU

~June

Dimgray Cavefish GPU

<For Premium 1080p Gaming>

~1440p < RTX 3060 < 1080p

~April

~CNY 2,499

~32 Compute Units

~About 236 mm2

~64MB Infinity Cache

~128-bit 16Gbps GDDR6 with 8GB VRAM

— Yuko Yoshida (@KittyYYuko) March 18, 2021