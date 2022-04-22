В аудиокодеке ALAC обнаружена критическая уязвимость, сделавшая миллионы Android-устройств с чипсетами Qualcomm и MediaTek незащищенными от хакеров

Компания Check Point сообщила об обнаружении уязвимость, которая могла дать возможность хакерам взять под контроль миллионы устройств с ОС Android на базе мобильных чипсетов производства Qualcomm и MediaTek.

Уязвимость нашли в ALAC (Apple Lossless Audio Codec или Apple Lossless) — аудиокодеке, представленном Apple в 2004 году для передачи звука без потерь через интернет. Apple на протяжении многих лет обновляла проприетарную версию декодера, чтобы исправить уязвимости в системе безопасности. Однако версия с открытым исходным кодом, используемая Qualcomm и MediaTek, не обновлялась с 2011 года. Qualcomm и MediaTek портировали уязвимый код ALAC в свои аудиодекодеры, которые используются более чем в половине всех смартфонов по всему миру.

Хакеры могут использовать ошибку в ALAC, чтобы заставить декодер запустить вредоносный код.

«Проблемы ALAC, обнаруженные нашими исследователями, могут быть использованы злоумышленником для атаки с удаленным выполнением кода (RCE) на мобильное устройство через измененный аудиофайл. RCE-атаки позволяют злоумышленнику удаленно запустить вредоносный код на компьютере. Воздействие RCE-уязвимости может варьироваться от запуска вредоносного ПО до получения злоумышленником контроля над мультимедийными данными пользователя, включая потоковую передачу с камеры взломанного устройства», — сказано в отчете Check Point.

Один из исследователей компании предположил, что две трети всех смартфонов, проданных в 2021 году, уязвимы для кибератаки, если на них не установлен патч.

Уязвимость ALAC (Qualcomm как CVE-2021-30351, CVE-2021-0674 и CVE-2021-0675 MediaTek) также может быть использована непривилегированным приложением Android для повышения своих системных привилегий для доступа к мультимедийным данным и микрофона устройства. Поэтому гаджеты могли прослушивать.

В декабре 2021 года MediaTek выпустила исправления для уязвимостей CVE-2021-0674 и CVE-2021-0675, Qualcomm — для CVE-2021-30351.

Пользователи Android могут проверить, насколько защищено их устройство, в настройках. Если последнее обновление безопасности было в декабре 2021 года или позже, то гаджет больше не содержит уязвимости.