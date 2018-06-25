В браузере Microsoft Edge для iOS и Android появился встроенный блокировщик рекламы

Корпорация Microsoft встроила блокировщик рекламы Adblock Plus непосредственно в свой мобильный браузер Microsoft Edge для платформ iOS и Android. Благодаря этому блокировка рекламы может быть активирована в настройках самого браузера и не требует загрузки и установки дополнений.

Ранее функцию блокировки рекламы в браузере внедрила и компания Google – в своём приложении Chrome для Android. Однако в случае Google применяется не столь агрессивный подход, большая часть рекламы на сайтах отображается, а блокируются лишь раздражающие виды рекламы. Но Microsoft пошла иным путём и, заключив партнёрство с Adblock Plus, внедрила функцию полного блокирования рекламы. В браузере Firefox для Android также имеется встроенная функция блокирования рекламы, но она активируется лишь в рамках приватного браузинга.

Первоначально воспользоваться новой возможностью встроенной блокировки рекламы смогли пользователи бета-версии Edge для Android, а также участники программы тестирования Edge для iOS. Новые функциональные возможности стали доступны им в минувший уикэнд. Для широкой категории пользователей обновление станет доступным немного позже.

Источник: The Verge