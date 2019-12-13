В Epic Games Store бесплатно раздают игры The Escapists и The Wolf Among Us
Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store устроил очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. На этой неделе предлагается возможность получить игру The Escapists, разработанную компанией Mouldy Toof Studios и выпущенную в 2015 году, а также проект The Wolf Among Us от Telltale Games.
The Escapists — это ролевая компьютерная игра в жанре головоломки с видом сверху. Игроку предстоит управлять персонажем-заключенным, который должен сбежать из нескольких тюрем возрастающей сложности. Для этой цели персонаж может использовать различные предметы и инструменты, создавая их самостоятельно или воруя у других заключенных. Персонаж может взаимодействовать с сокамерниками, выполняя их задания, чтобы улучшить их отношение к себе и пополнить игровой счёт. Различные занятия, например, физические упражнения или чтение книг в библиотеке, позволяют улучшить характеристики персонажа, увеличив шансы на побег. Чтобы тюремные надзиратели не заметили подготовки к побегу, игровой персонаж должен избегать их внимания и соблюдать распорядок дня, участвуя в приемах пищи, перекличках и т. п. Надзиратели периодически обыскивают камеры заключенных, поэтому игрок должен соблюдать осторожность, чтобы скрыть приготовленные для побега инструменты. Неудача наказывается временным помещением персонажа в карцер с потерей всех приготовлений к побегу.
Получить игру The Escapists можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в настольном клиенте сервиса. Раздача продлится до 19 декабря.
The Wolf Among Us – это эпизодическая графическая приключенческая игра с «point-and-click» интерфейсом, основанная на серии комиксов Fables Билла Уиллингема. Она выступает в качестве приквела оригинальной истории. Действие игры происходит в 1986 году, за несколько десятилетий до событий первого выпуска «Fables». Игроку предоставляется возможность исследования окружающей среды и взаимодействия с персонажами от лица главного протагониста игры — Бигби Волка. Игрок может выбирать дальнейшее развитие сюжета с помощью многовариативных диалогов с другими персонажами, а также непосредственно действиями во время игры, которые повлияют не только на события текущей игры, но и скажутся на развитии следующих эпизодов. Важные решения игрока регистрируются, а на их основе составляется статистика выбора всех игроков, показываемая в конце каждого эпизода. Игра насчитывает пять эпизодов.
Игра The Wolf Among Us доступна для бесплатного получения по следующему адресу в магазине или через клиент Epic Games Store. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.