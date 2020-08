В GeForce Now теперь есть синхронизация с библиотекой Steam

В игровом сервисе NVIDIA GeForce Now появилась новая функция Game Sync. Она позволяет пользователям GeForce Now синхронизировать сервис со своей библиотекой Steam, после чего совместимые игры появятся в разделе My Library.

Игровой сервис GeForce Now позволяет запускать игры, которые пользователь приобретал в других сервисах цифровой дистрибуции, таких как Steam, Epic Games Store, Battle.net и Uplay. Но проблема заключалась в том, что поиск совместимых игр в библиотеке Steam был утомительным, особенно, если библиотека была очень большой. Теперь NVIDIA устранила это неудобство.

NVIDIA отмечает, что новая функция будет определять игры в пользовательской библиотеке Steam, поддерживаемые GeForce Now, и автоматически добавлять их в список My Library в приложении. Чтобы синхронизировать учётную запись Steam с библиотекой GeForce Now, нужно перейти в настройки и выбрать раздел Game Sync. Такую процедуру предстоит выполнять каждый раз при покупке новой игры через Steam.

