В Google Chrome появилась поддержка беспарольной аутентификации на сайтах по стандарту WebAuthn

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Google выпустила очередное обновление для браузера Chrome. Новая стабильная сборка получила порядковый номер 67.

Пожалуй, главное нововведение – внедрение поддержки стандарта беспарольной аутентификации WebAuthn. Напомним, спецификации WebAuthn были утверждены альянсом FIDO (Fast IDentity Online) и консорциумом W3C в прошлом месяце. Первым из популярных браузеров поддержку WebAuthn получил Mozilla Firefox, предложив пользователям использовать для аутентификации на сайтах и сервисах вместо паролей биометрические сенсоры и USB-ключи. Теперь же аналогичная возможность стала доступна пользователям Chrome.

Из других важных новшеств можно отметить поддержку API Generic Sensor, универсального стандарта, посредством которого веб-приложения взаимодействуют с датчиками гарнитур виртуальной реальности и фитнес-трекеров. Также добавлен Origin Trial для API WebXR Device, предназначенный для приложений виртуальной и дополненной реальности и обеспечения совместимости с разными типами гарнитур. В качестве примера ПО, где может использоваться новый API, разработчики называют ПО для просмотра видео в режиме 360°, системы визуализации трехмерного пространства, виртуальные кинотеатры, 3D-интерфейсы магазинов и галерей.

Также в новой сборке реализована опция (режим «Refresh» в «chrome://flags#top-chrome-md»), позволяющая оценить обновленный интерфейс пользователя, оформленный в стиле Material Design 2 и оптимизированный для устройств с сенсорными экранами (увеличенные отступы, скругленное поле адресной строки, новая кнопка «+» для открытия вкладок, изменена расцветка панелей и полей ввода).

Кроме этого, в Chrome 67 улучшили изоляцию между вкладками, чтобы обеспечить более высокий уровень защиты от атак типа Spectre. Соответствующий механизм делает так, что страницы разных сайтов всегда размещаются в памяти разных процессов, выполняемых в отдельных изолированных средах.

В версии для Android оптимизировано отображение в адресной строке длинных URL и обеспечено автоматическое скрытие типовых частей URL, таких как «https», «http» и «www».

На платформе macOS реализован быстрый доступ к интерфейсу выбора Emoji через контекстное меню.

В Chrome для iOS: улучшена обработка ссылок на iTunes, предложен новый менеджер загрузок с поддержкой продолжения загрузки в фоне.

Кроме нововведений и исправления ошибок в новой версии устранены 34 уязвимости. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 24 премии на сумму 32.5 тысячи долларов США (две премии по $5000, по одной премии в $4500, $3000, $1500 и $1000, пять премий $2000 и пять премий $500).

Google уже приступила к распространению обновления Chrome 67 на всех поддерживаемых платформах.

Источник: Chrome Releases и opennet