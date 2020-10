В грузовиках Daimler появятся технологии автономного управления Waymo

Компании Waymo и Daimler анонсировали новое партнёрство, в рамках которого планируется интегрировать технологии автономного управления в грузовики немецкого автопроизводителя.

Компании объявили, что собираются совместно разработать беспилотный грузовик Freightliner Cascadia класса 8. В этом автомобиле планируется реализовать полностью автономное управление. Как ожидается, такие полностью автономные грузовики, оснащённые системой Waymo Driver, будут доступны клиентам из США в ближайшие годы. В дальнейшем планируется вывести их и на другие рынки. Кроме того, в Waymo надеются начать сотрудничество и с другими брендами в этом направлении.

Председатель правления Daimler Truck Мартин Даум добавил, что в рамках партнёрства в «лучшие в своём классе грузовики» будут интегрированы решения обеспечения автономности L4. Отметим, под четвёртым уровнем автономности подразумеваются решения, способные функционировать в режиме полного автопилота, но при определённых условиях. Такие автомобили могут полностью обходиться без человека, но лишь в определённых условиях эксплуатации.

