Apple пропустила на Mac российскую скам-программу с платной подпиской

В магазине приложений Mac App Store нашли программу, которая использует всплывающие окна для затруднения выхода и требуют оплатить подписку. Разработчик Коста Элефтериу описал механизм мошенничества и нашел еще ряд приложений, использующих подобную тактику.

Элефтериу начал расследование после сообщения пользователя в Twitter, который жаловался на приложение My Metronome на Mac. Эта программа отключает опцию «Выход», пока пользователь не оплатит подписку. Также Элефтериу нашел еще несколько подобных приложений, требующих оформить подписку.

I didn’t think this was possible: This App Store app immediately asks you for money and then *disables* the “Quit” option so that you can never close it! And it’s been like that on the App Store for years!https://t.co/DpOLtz9PCd pic.twitter.com/UCnRq2WvnF — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 14, 2022

После сообщений об этих программах, разработчик Mac и iOS Джефф Джонсон провел собственное расследования и выяснил, что создатель My Metronome – компания Music Paradise LLC, зарегистрирована в российском Новосибирске. Эта компания имеет такой же адрес, что и другой разработчик — Groove Vibes.

UPDATE: This developer «Music Paradise, LLC» appears to be the exact same developer as «Groove Vibes». Registered at the same street address in Novosibirsk, Russia! Also, both apps lock up your Mac and can’t be quit, which is what led me to investigate.https://t.co/c4Tqk83y7X https://t.co/xum3HGn8oI pic.twitter.com/363WK9bNNc — Jeff Johnson (@lapcatsoftware) April 12, 2022

Журналисты из The Verge загрузили приложения от Music Paradise и Groove Vibes, и обнаружили, что в некоторых отключены опция выхода и кнопки принудительного выхода. Из программы можно выйти без оплаты подписки, но ссылки для закрытия всплывающих окон специально разработаны так, чтобы их было трудно найти.

Позже приложение My Metronome удалили из магазина, но неясно, сделала ли это сама Apple. Компания пока не ответила на запрос журналистов.