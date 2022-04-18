Новости

Apple пропустила на Mac российскую скам-программу с платной подпиской

Apple пропустила на Mac российскую скам-программу с платной подпиской

В магазине приложений Mac App Store нашли программу, которая использует всплывающие окна для затруднения выхода и требуют оплатить подписку. Разработчик Коста Элефтериу описал механизм мошенничества и нашел еще ряд приложений, использующих подобную тактику.

Элефтериу начал расследование после сообщения пользователя в Twitter, который жаловался на приложение My Metronome на Mac. Эта программа отключает опцию «Выход», пока пользователь не оплатит подписку. Также Элефтериу нашел еще несколько подобных приложений, требующих оформить подписку.

После сообщений об этих программах, разработчик Mac и iOS Джефф Джонсон провел собственное расследования и выяснил, что создатель My Metronome – компания Music Paradise LLC, зарегистрирована в российском Новосибирске. Эта компания имеет такой же адрес, что и другой разработчик — Groove Vibes.

Журналисты из The Verge загрузили приложения от Music Paradise и Groove Vibes, и обнаружили, что в некоторых отключены опция выхода и кнопки принудительного выхода. Из программы можно выйти без оплаты подписки, но ссылки для закрытия всплывающих окон специально разработаны так, чтобы их было трудно найти.

Позже приложение My Metronome удалили из магазина, но неясно, сделала ли это сама Apple. Компания пока не ответила на запрос журналистов.

MacPaw научила CleanMyMac X выявлять подозрительные программы, принадлежащие или связанные с разработчиками в россии и беларуси


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить