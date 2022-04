Apple пропустила на Mac российскую скам-программу с платной подпиской

В магазине приложений Mac App Store нашли программу, которая использует всплывающие окна для затруднения выхода и требуют оплатить подписку. Разработчик Коста Элефтериу описал механизм мошенничества и нашел еще ряд приложений, использующих подобную тактику.

Элефтериу начал расследование после сообщения пользователя в Twitter, который жаловался на приложение My Metronome на Mac. Эта программа отключает опцию «Выход», пока пользователь не оплатит подписку. Также Элефтериу нашел еще несколько подобных приложений, требующих оформить подписку.

I didn’t think this was possible:

This App Store app immediately asks you for money and then *disables* the “Quit” option so that you can never close it!

And it’s been like that on the App Store for years!https://t.co/DpOLtz9PCd pic.twitter.com/UCnRq2WvnF

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 14, 2022