В Сан-Франциско защитники бездомных животных использовали роботов для разгона бездомных людей с тротуаров

Для Сан-Франциско, да и для других американских городов, характерна проблема бездомных. Целые палаточные лагеря с бездомными на тротуарах улиц уже давно стали привычным зрелищем для жителей и гостей мегаполиса. За последнее время было множество программ и инициатив, направленных на решение проблемы, но последний способ явно выделяется на фоне остальных.

На прошлой неделе правозащитная организация SF SPCA, которая занимается помощью бездомным животным, задействовала охранного робота, чтобы не дать бездомным обустроиться на тротуарах возле одного из офисов компании в районе Мишен Дистрикт (иронию улавливаете?).

Конечно же, подобные действия не могли остаться не замеченными со стороны властей Сан-Франциско, которые только недавно запретили роботам-посыльным двигаться по тротуарам без разрешения. Они «вежливо попросили» SF SPCA убрать робота с улицы, предупредив, что в противном случае организации не избежать штрафа в $1000 за каждый день присутствия машины на тротуарах без разрешения. Получается, что их смутило именно отсутствие лицензии, а не цели, для которых использовалась машина.

В интервью источнику менеджер по связям с общественностью SF SPCA Криста Мэлоуни рассказала, что организация была вынуждена пойти на это, поскольку сотрудники уже не могли свободно передвигаться по тротуарам из-за лагерей. Она также отметила, что за месяц работы робота лагеря значительно сократились, а вместе с ними и уменьшилось число взломов припаркованных рядом автомобилей.

Кстати, этим охранным роботом является Knightscope K9 – разработка небезызвестной компании, чьи роботы неоднократно становились героями потешных новостей (1 и 2).

Отметим, что Knightscope сдает своих роботов в аренду всего за $7 в час – почасовой труд охранников оплачивается гораздо выше. Компания предоставляет услуги в пяти штатах США и имеет более 19 крупных клиентов, в числе которых такие именитые технологические компании, как Microsoft, Uber и Juniper Networks. Большинство использует роботов Knightscope для патрулирования парковочных мест и офисных зданий.

Робот Knightscope K9, патрулирующий территорию возле офиса SF SPCA, был воспринят общественностью весьма неоднозначно. За первую неделю люди, помогавшие бездомным, накрывали робота брезентом, сбивали с «ног», поливали его сенсоры кетчупом и различными способами издевались над машиной, забыв об элементарных нормах приличия. Но, как это обычно бывает, нашлись и сторонники, которые поддержали идею SF SPCA.

