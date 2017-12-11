В Сан-Франциско для тестирования роботов-курьеров необходимо получить специальное разрешение

Как сообщается, совет супервизоров Сан-Франциско проголосовал за серьезное ограничение свободы передвижения роботов по тротуарам города – несмотря на то, что роботы умеют объезжать препятствия (включая собак или уличных музыкантов). Теперь стартапам придется получать разрешения на проезд роботов, причем только в специально отведенных местах — на безлюдных тротуарах подальше от центра города. И даже в этом случае разрешение им выдадут только в научно-исследовательских целях, а не для доставки пиццы или других покупок. Таким образом, коммерческое использование роботов-курьеров оказалось под полным запретом.

Кроме того, разработчиков роботов обязали оборудовать свои творения динамиками, которые будут предупреждать пешеходов, а также фарами. Кроме этого, каждый робот должен быть застрахован.

Городские власти ясно дали понять, что рассматривают роботов-курьеров так же, как и беспилотные автомобили. По их мнению, и те, и другие создают угрозу жизни и здоровью людей, поскольку нет доказательств безопасности массового применения беспилотных технологий в городских условиях. К тому же, роботы-доставщики еще и ездят по тротуарам.

«Создатели стартапов собираются сделать этих курьеров автономными, а контролировать их начнут удаленно, с общего командного пункта. И тогда Сан-Франциско наводнят роботы, которые неизбежно будут создавать коллизии на улицах», — уверен Норман Йи, член совета супервизоров Сан-Франциско и один из авторов запрета на свободное передвижение роботов.

Звучит довольно нетипично для Кремниевой долины, особенно с учётом того, что штаты Айдахо и Вирджиния очень тепло приняли роботов-курьеров, заранее прописав все законодательные нормы и правила. Может, Сан-Франциско не так уж и доброжелательно относится к новым технологиям?

«Неправда. Просто если вы хотите выпустить в город роботов-курьеров, подумайте, как сделать это без вреда для его жителей и с максимальной для общества пользой», — заявил Йи.

Источники: Wired, hightech.fm