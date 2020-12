В скором времени в Android появится 5 новых функций, а поддержка Android Auto расширится на 36 новых стран, включая Украину

В ближайшие недели компания Google намерена выпустить 5 новых функций для Android, которые призваны улучшить различные аспекты работы ОС. Кроме того, Google делает доступной версию Android Auto ещё в 36 странах, включая Украину.

В приложении Google Maps появится новая вкладка Go, которая позволит быстро прокладывать маршрут к избранным местам без необходимости вводить адрес. Например, пользователь сможет закрепить пункты назначения, такие как место учёбы или работы, а на вкладке Go будут показаны маршруты, информация о загруженности дорог, а также приблизительное время прибытия. Также можно закрепить предпочтительный маршрут общественного транспорта, чтобы увидеть время отправления и прибытия, а также любые возможные задержки прямо на вкладке Go. Google предлагает привязать варианты поездки на автомобиле и общественном транспорте к одному месту назначения, чтобы узнать, какой из них будет быстрее. Вкладка Go начнёт развертываться на устройствах с ОС Android и iOS «в ближайшие недели».

Также Google расширяет количество пользовательских стикеров эмодзи, доступных на Gboard. Раньше было доступно несколько сотен комбинаций, а теперь – более 14000. Так называемая Emoji Kitchen теперь позволяет нажать два эмодзи, чтобы увидеть предложенные комбинации, или дважды нажать один эмодзи, чтобы увидеть «более интенсивные» варианты. Google заявляет, что новая Emoji Kitchen уже доступна в бета-версии Gboard и выйдет на Android 6.0 и более поздних версиях «в ближайшие недели».

Google также вносит изменения, которые могут привести к увеличению количества аудиокниг в Play Store. Google сообщает, что предоставляет издателям в США и Великобритании новый автоматический инструмент диктовки, который можно использовать для создания аудиоверсий книг, если они сейчас отсутствуют. Инструмент в настоящее время находится в стадии бета-тестирования и должен появиться у всех издателей в начале 2021 года.

Также сообщается о расширении сферы использования улучшенной навигации Voice Access. Пока что она доступна только на Android 11, а в дальнейшем станет доступной глобально для всех устройств, использующих версию Android 6.0 и новее. С помощью машинного обучения Voice Access упрощает управление такими элементами пользовательского интерфейса, как кнопки и метки, с помощью голоса.

Функция Nearby Share также скоро будет поддерживать прямой обмен приложениями Play Store с ближайшими пользователями Android. Приложения отправляются любым способом, который смартфоны сочтут самым быстрым в текущих условиях: Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC или одноранговый Wi-Fi. Чтобы поделиться приложением из Google Play, пользователю нужно будет перейти в меню Share Apps в разделе Manage Apps & Games и выбрать приложение, которым он хочет поделиться. Затем его друг должен принять входящее приложение. Это обновление начнёт распространяться «в ближайшие недели».

Наконец, Google сообщает, что в течение «следующих нескольких месяцев» расширит поддержку Android Auto ещё на 36 стран. В перечне есть и Украина. При этом приложения и сервисы Google появятся на приборной панели совместимых автомобилей для всех, кто использует версию Android 10 или новее (пользователи Android 9 могут загрузить приложение).

Источник: The Verge