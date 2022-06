В Steam проходит летний фестиваль Next Fest с демоверсиями сотен игр, значками и трансляциями разработчиков

В сервисе Steam стартовал июньский фестиваль Next Fest, посвящённый будущим играм. Как отмечают в компании, на протяжении ближайшей недели (до 20 июня) игроки смогут получить доступ к сотням бесплатных демоверсий.

Чтобы пользователи не запутались во множестве разнообразных проектов, Valve подготовила несколько специальных инструментов для сортировки игр. Например, на странице Next Fest можно просмотреть подборки разных жанров. Также компания выделяет популярные предстоящие игры, самые ожидаемые предстоящие игры и игры, ежедневно ранжированные активными игроками демоверсий. Понравившиеся проекты рекомендуется сразу добавить в Список желаемого, чтобы не пропустить их выход.

We're back with Steam Next Fest — the June 2022 Edition! Check out hundreds of demos from upcoming titles, livestreams with the developers, and new this time: a Steam badge you can earn by playing demos. https://t.co/5FWDBQVw6W#SteamNextFest pic.twitter.com/u1uwr7cGtR

— Steam (@Steam) June 13, 2022