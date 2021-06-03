В Україні починається продаж смартфону POCO M3 Pro 5G — від 5,5 тис. грн





Бренд POCO представив в Україні свій новий смартфон М-серії – POCO M3 Pro 5G. Глобальний анонс цієї моделі відбувся два тижні тому.

Смартфон POCO M3 Pro 5G отримав 6,5-дюймовий екран DotDisplay з роздільною здатністю Full HD+ та підтримкою частоти оновлення зображення до 90 Гц. Технологія DynamicSwitch дозволяє дисплею автоматично перемикатися між частотами 90 Гц, 60 Гц, 50 Гц і 30 Гц у відповідності до контенту на екрані. Співвідношення розміру екрана до розміру корпусу становить 91%. В цьому пристрої доступні два датчика освітленості, розташовані спереду і ззаду. Це дозволяє розпізнавати рівень освітленості навколо всього смартфону і оптимально настроювати яскравість підсвічування екрану в межах 4096 рівнів яскравості. Зверху в центральній частині дисплея є отвір для фронтальної камери.

Смартфон POCO M3 Pro 5G має 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 700 5G, виготовлений за нормами 7-нанометрового технологічного процесу. Ця мобільна платформа отримала 2 високопродуктивних ядра Cortex-A76 з частотою до 2,2 ГГц, 6 енергоефективних ядер Cortex-A55 з частотою до 2,0 ГГц і графічний процесор Mali-G57. Вбудований 5G-модем підтримує роботу двох SIM-карток із 5G у режимі очікування. Смартфон POCO M3 Pro 5G пропонується в двох конфігураціях пам’яті: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ вбудованої флеш-пам’яті і 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ вбудованої пам’яті. Апарат містить флеш-пам’ять UFS 2.2.

На задній панелі POCO M3 Pro 5G розташована потрійна камера. Головний модуль виконаний на базі 48-мегапіксельного сенсора. В апараті також доступні 2-мегапіксельний макро модуль і 2-мегапікслеьний сенсор глибини сцени.

У пристрої доступна батарея ємністю 5000 мАч. Для її підзарядки використовується порт USB Type-C. Заявлена ​​підтримка швидкої зарядки потужністю 18 Вт, а в комплект поставки включається зарядний пристрій потужністю 22,5 Вт. В апараті також інтегровані модулі бездротового зв’язку Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.1, NFC, FM-радіо, ІЧ-датчик і 3,5-міліметровий роз’єм для підключення дротових навушників. Нова модель має розміри 161,81×75,34×8,92 мм і масу 190 г. Телефон представлено у трьох кольорах: POCO Yellow, Power Black та Cool Blue.

Смартфон POCO M3 Pro 5G можна придбати в Україні, починаючи з 3 червня, за наступними рекомендованими роздрібними цінами:

за версію 4 ГБ + 64 ГБ – 5999 грн;

за версію 6 ГБ + 128 ГБ – 6999 грн.

Разом з тим, з 3 по 5 червня 2021 року версію POCO M3 Pro 5G в конфігурації пам’яті 4 ГБ + 64 ГБ можна буде придбати за спеціальною ціною 5499 грн в офіційних партнерів POCO в Україні.