В Украине хотят внедрить официальные адреса электронной почты для бизнеса и граждан, украинцы смогут получать их вместе с паспортом

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В Верховной Раде Украины (ВРУ) зарегистрирован новый законопроект №3860. Он предусматривает внедрение официального адреса электронной почты для юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и других категорий лиц. По задумке авторов, этот проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Кроме того, изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством.

Официальный адрес электронной почты будет состоять из идентификатора, отметки «@» и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на «.ru»). Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей – регистрационный номер карточки налогоплательщиков. Такая электронная почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

Дополнительно отмечается, что компании, учреждения, общества и физические лица-предприниматели во время регистрации или при внесении изменений сведений в ЕГР будут автоматически получать официальные электронные адреса. При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмене или же по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес электронной почты.

Письма и уведомления, отправленные на официальный электронный адрес, будут считаться такими, которые отправлены и официально вручены. Они не потребуют дополнительного документального подтверждения их направления и т.п.

Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и т.п. Предполагается поэтапный переход коммуникаций в электронный вид, но если официальный адрес электронной почты не зарегистрирован и отсутствует в ЕГР, будет сохранена нынешняя форма направления писем по почте.

Для физических лиц также предлагается внедрение такого понятия. Возможность использования официальной электронной почты будет присваиваться гражданам при получении паспорта или изменении данных в паспорте. Однако физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию. Граждане смогут получить официальный электронный адрес через Единый портал государственных услуг «Дія».

Источник: Минцифры