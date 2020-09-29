В Украине начинаются продажи полностью беспроводных наушников Panasonic RZ-S500W (с активным шумоподавлением) и S300W по цене от 3000 грн

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Компания Panasonic Украина сообщила о начале продаж беспроводных наушников Panasonic RZ-S500W и S300W. В одной из новинок реализована система активного шумоподавления.

Наушники Panasonic RZ-S500W оснащены двойной гибридной технологии активного шумоподавления. Система прямого шумоподавления FeedForward Noise Cancelling (FF-NC) использует расположенный снаружи микрофон для получения информации об уровне и частотных составляющих внешнего шума. В то же время система обратного шумоподавления Feedback Noise Cancelling (FB-NC) использует расположенный после мембраны излучателя микрофон, передающий процессору звук практически в том виде, как его услышит пользователь. Как заявляет Panasonic, комбинация двух систем уменьшает зависимость от направления излучения источников шума и расширяет частотный диапазон эффективного шумоподавления.

Для шумоподавления при совершении телефонных разговоров посредством наушников RZ-S500W и S300W используется MEMS-микрофон, расположенный в своеобразном лабиринте внутри корпуса, что способствует снижению шума от ветра. Технология выделения голоса в модели RZ-S500W дополняет возможности фирменной системы активного шумоподавления. Вместе с тем, пользователь имеет возможность переключить режим работы системы шумоподавления, чтобы слышать окружающие звуки, продолжая слушать музыку.

Наушники Panasonic RZ-S500W и S300W получили антенны с увеличенной полезной площадью. Этого удалось добиться благодаря интеграции модуля антенны и чувствительного к прикосновению сенсора системы управления. Также сообщается, что приемники наушников левого и правого каналов независимы. Новинки совместимы с голосовыми ассистентами Alexa, Google Assistant, Siri. Активировать Google Assistant и Siri можно прикосновением к корпусу устройства, а Alexa – через приложение Amazon Alexa. Возможность активации Alexa прикосновением будет добавлена позднее.

Новые наушники получили защиту от брызг по стандарту IPX4. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 6,5 (RZ-S500W) или 7,5 (S300W) часов автономной работы. Модель S300W доступна в чёрном и белом цветах, а RZ-S500W – в чёрном.

Рекомендованная розничная цена беспроводных наушников Panasonic RZ-S300W составляет 2999 грн., модели Panasonic RZ-S500W – 4499 грн. Покупателям предлагается бесплатное приложение Panasonic Audio Connect, позволяющее гибко настраивать работу наушников. Пользователь может выбрать уровень шумоподавления или проникновения звуков окружающего мира, предустановкам режимов звучания и т.д. Приложение также показывает текущий уровень заряда батареи и помогает найти утерянный наушник.