В Японии арестован продавец модифицированных файлов сохранений для игр, он успел заработать около $90 тыс.

Полиция Японии арестовала человека за продажу изменённых файлов сохранений для игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Злоумышленник был задержан 8 июля за нарушение местного Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции.

Считается, что указанные файлы сохранений были изменены для расширения возможностей игрока, а также для добавления редких предметов, которые трудно получить в самой в игре. Злоумышленник занимался распространением видоизменённых файлов через интернет-аукцион. В описании товара файлы сохранений описывались как «максимальные данные сохранения». В описании также было сказано, что продавец предлагает дополнительную услугу, при помощи которой покупатель сможет индивидуально настроить модификацию.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – не единственная игра, для которой злоумышленник распространял изменённые файлы сохранений. Он сообщил полиции, что заработал «10 млн иен» (около $90,6 тыс.) на продаже модифицированных файлов сохранений для других игр. Файлы продавались в интернете по цене примерно 3500 иен (около $32).

Источник: gamesindustry