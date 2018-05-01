VALHALL – средневековая королевская битва от украинских разработчиков Blackrose Arts

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На прошлой неделе молодая украинская студия Blackrose Arts запустила на популярной краудфандинговой площадке Indiegogo сбор средств на новый игровой PC-проект под названием VALHALL. Разработчики называют VALHALL первой средневековой игрой в популярном нынче жанре «Королевская битва». Проект обещает быть хардкорным, как и подобает королевской битве, с выдающейся боевой механикой и прочими особенностями.

События VALHALL развиваются в Вальхалле, куда лучшие воины Одина возвращаются, чтобы раздобыть меч и остановить Рагнарек. В германо-скандинавской мифологии Вальхалла – это небесный чертог в Асгарде, рай для доблестных воинов. Игрокам (до 50 человек одновременно) предстоит сражаться с другими претендентами на смерть, дабы стать единственным достойным поднять меч Одина и спасти Мидгард.

На данный момент есть дебютный трейлер, позволяющий в общих чертах оценить особенности геймплея VALHALL. Вот он:

Сами бои можно будет проводить как от первого, так и от третьего лица.

В VALHALL мечи, топоры, луки, щиты и прочие элементы экипировки по традиции жанра разбросаны по всей карте. Сама же карта разделена на четыре обособленные зоны со своими преимуществами и недостатками. Эти зоны в числе прочего отличаются погодными условиями, которые влияют на игровой процесс.

Кроме того, карта запрограммирована на медленное разрушение под действием гравитационной аномалии. Последняя в буквальном смысле постепенно сужает границы игрового мира, расщепляя все объекты на мелкие частицы (скриншот ниже).

В VALHALL даже нашлось место паркуру, благодаря чему викинги смогут эффектно взбираться на высоченные средневековые башни.

Разработчики также обещают оптимизировать игру так, чтобы она обеспечивала достойный уровень графики при относительно невысоких требований к железу. Точного перечня минимальных и рекомендованных системных требований пока нет, но есть видео, демонстрирующее запуск игры на максимальных настройках при 60 к/с на системе с Intel Core i5 4690k и GTX 960.

Уже этим летом разработчики планируют выпустить VALHALL в раннем доступе Steam, но это при условии, что все пойдет по плану.

Как отмечалось выше, выпуск игры разработчики пытаются профинансировать с помощью сайта Indiegogo. И пока кампанию нельзя назвать успешной: на момент написания новости было собрано $13740 – 46% от исходной цели в $30 тыс. Впрочем, время у разработчиков еще есть, до окончания кампании остается 18 дней. К слову, взнос в размере $15 гарантирует доступ к версии VALHALL в Steam Early Access и полную копию игры после ее официального релиза. Другие лоты с более высокой суммой взноса, помимо игры, включают еще различающиеся по наполнению наборы с игровыми предметами.

Разработчики поставили еще несколько целей, помимо минимальной, хотя их достижение находится под большим вопросом. К примеру, если проект получит более $50 тыс., обещают добавить возможность путешествовать по Вальхалле на лошади или драккаре, а взятие самого верхнего рубежа в $500 тыс. позволяло бы рассчитывать на турнир по VALHALL и уникальный боевой режим.

Источник: indiegogo