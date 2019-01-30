Во втором квартале «ПриватБанк» начнёт выпускать карты китайской платёжной системы UnionPay

Уже во втором квартале 2019 года «ПриватБанк» приступит к выпуску платёжных карт китайской платёжной системы UnionPay. На текущий момент в банке ведётся техническая подготовка для начала обслуживания таких карт. Об этом рассказал глава правления «ПриватБанка» Пётр Крумханзл.

«Мы ждали, пока они (UnionPay – ред.) получат лицензию регулятора. Они её получили в конце прошлого года. И сейчас мы в процессе наладки эквайринга и выдачи карт под стандарты UnionPay. Мы планируем во втором квартале этого года выйти с таким продуктом на рынок», – отметил Пётр Крумханзл.

Напомним, в ноябре 2018 года Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности UnionPay International в Украине. Эта китайская международная платёжная система является крупнейшей в мире по количеству эмитированных платёжных карт.

В «ПриватБанке» считают, что у Union Pay есть шансы побороться за украинский рынок. И даже несмотря на большой охват рынка платёжными системами Visa и MasterCard, на карты UnionPay тоже будет спрос. Картами китайской системы можно будет как оплачивать покупки в украинских магазинах, так и использовать их во время поездок в страны Азии, где не работают многие европейские карты.

«ПриватБанк» также будет инвестировать в разработку эквайринга для UnionPay, но при этом «прямые затраты банка будут невелики».

Источник: «Лига»