Vodafone Украина запустил фирменный интернет-магазин shop.vodafone.ua, где можно приобрести устройства, аксессуары, тарифные пакеты и другие услуги оператора

Сегодня, 5 октября 2017 года, компания Vodafone Украина открыла собственный интернет-магазин по адресу shop.vodafone.ua. Теперь украинцы смогут в онлайне выбрать и приобрести понравившиеся товары, услуги и сервисы оператора, сэкономив время на посещении оффлайн-магазина.

Интернет-магазин Vodafone предлагает смартфоны и аксессуары к ним, ноутбуки, планшеты, гаджеты, электронные книги, сетевое оборудование, различные пакеты настроек для смартфонов, а также товары и услуги оператора. Здесь покупатели также смогут приобрести эксклюзивные модели смартфонов под брендом Vodafone: Smart Mini, Smart Grand и Smart Ultra.

В интернет-магазине shop.vodafone.ua абоненты Vodafone также смогут заказать дополнительные услуги и сервисы, включая бизнес-предложения: мобильные приложения My Vodafone, Vodafone TV, Vodafone Books, Vodafone Safety, Vodafone Pay; стартовые пакеты и тарифные предложения «Год без абонплаты». Здесь же абоненты смогут пополнить счет.

На данный момент предлагается адресная доставка по Киеву и доставка в отделения «Новой пошты», при этом при заказе свыше 1500 грн доставка бесплатна, до 1500 грн — ее стоимость составит 30 грн. Оплата за товар производится наличными или по безналичному расчету, воспользоваться платежными картами пока нельзя, но Vodafone обещает добавить эту возможность в ближайшее время.

«Сегодня скоростной мобильный интернет доступен уже 70% украинцев. Активное развитие 3G сети привело к стремительному росту пользования интернет-услугами. Мобильным интернетом пользуются 46% наших клиентов. Они все чаще совершают покупки в интернете, предпочитая не тратить время на походы по магазинам, и я уверен, что интернет магазин Vodafone shop.vodafone.ua будет пользоваться большой популярностью», – отметил Александр Асланян, начальник Департамента развития и управления продуктами Vodafone Украина.

Напомним, что летом сообщалось о скором открытии собственной сети розничных магазинов Vodafone Украина по продаже смартфонов и других умных гаджетов, так что запуск онлайн-версии магазина скорее всего является одним из этапов релизации данных намерений. Также отметим, что оператор уже начал готовить собственную сеть к запуску 4G, до конца следующего года новое LTE-оборудование получат 3500 базовых станций оператора.

Источник: Vodafone