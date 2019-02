Выручка IT-компаний Украины и соседних стран увеличивается в 4-5 раз быстрее, чем в целом по миру

Консалтинговые компании AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times в партнёрстве IT-компанией Intellias подготовили отчёт Software Development in Ukraine, Poland, Belarus and Romania in 2019. Он свидетельствует, что украинский IT-рынок (а также польский, беларусский и румынский) развиваются более динамично, чем в среднем в мире.

Отмечается, что в 2018 году компании из этих четырёх стран экспортировали услуг в сфере IT-разработки на сумму $13 млрд. При этом выручка индустрии IT-аутсорсинга в Центральной и Восточной Европе возрастает в 4-5 раз быстрее, чем в среднем по миру: на 20-25% в год против 5% в год. В сочетании с высокой доходностью, это делает регион привлекательным направлением для сделок по слиянию и поглощению. За последние 4 года в регионе было объявлено о более чем 70 подобных сделках.

Сегодня в вышеупомянутых четырех странах насчитывается более 200 университетов и колледжей, которые выпускают более 60 тыс. IT-специалистов в год. Зарплаты в IT-отрасли по всему региону постоянно росли на протяжении последнего десятилетия, и сегодня составляют от $500 долларов для младшего разработчика до $5000 долларов для лидера команды.

Отмечается, что более 700 тыс. профессионалов формируют региональную конкурирующую силу, которая обслуживает более 470 компаний-разработчиков программного обеспечения, в каждой из которых насчитывается более 50 сотрудников.

Украинский экспорт программного обеспечения является одним из самых быстрорастущих сегментов экономики страны. Выручка этого сегмента в 2017 году превысила $3,6 млрд. Рост обусловлен прочной образовательной базой, которая обеспечивает отрасль первоклассными инженерами.

Согласно отчету, ожидается, что к 2021 году рыночная стоимость мирового рынка IT-услуг достигнет $843 млрд, ожидается дальнейший рост индустрии. По прогнозу, сектор аутсорсинга программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе удвоится с точки зрения выручки в течение следующих 5 лет.

Источник: «Экономическая правда»