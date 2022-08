Вышел первый трейлер драмы «Банши Инишерина» / The Banshees of Inisherin с Колином Фарреллом и Бренданом Глисоном в главных ролях

Если вы любите фильм «Залечь на дно в Брюгге» / In Bruges, то просто обязаны заинтересоваться картиной «Банши Инишерина» / The Banshees of Inisherin. У этих картин просто очень много общего, включая сценариста, режиссера и сразу двух исполнителей главных ролей.

Начнем с последних — Колин Фаррелл и Брендан Глисон вновь исполнят роль друзей, а сценарием и режиссурой займется Мартин Макдонах (сюжет основан на его же пьесе). После теплого лампового «Залечь на дно в Брюгге» / In Bruges (2008) он успел снять шедевральный «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017). Дополнительно представлять актеров нет смысла, их фильмография говорит сама за себя.

Сюжет фильма развивается в 20-е годы прошлог века во время Гражданской войны в Ирландии. Пара друзей, живущих на небольшом островке, неожиданно сорятся и очень долго не могут вернуть былые отношения. Кроме Колина Фаррелла и Брендана Глисона в фильме снялись Барри Кеоган, Керри Кондон, Пэт Шортт и другие.

Премьера фильма «Банши Инишерина» / The Banshees of Inisherin состоится 21 октября 2022 года.

Источник: Variety