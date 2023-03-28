Вышла iOS 16.4 с новыми эмодзи, Emergency SOS в 6 новых странах и предиктивным вводом для украинской клавиатуры

Компания Apple выпустила обновление своей мобильной операционной системы iOS 16.4. Оно принесло владельцам iPhone ряд улучшений и нововведений.

С выходом iOS 16.4 в стандартной клавиатуре появился предиктивный ввод и ввод жестами для украинского языка. В процессе набора текста ПО предлагает слова для окончания слов и фраз, что позволяет существенно ускорить процесс. Попутно анализируются и исправляются ошибки в словах. Кроме того, появилась поддержка ввода текста на украинском языке при помощи свайпов. Так что теперь можно набирать текст при помощи жестов, просто проводя пальцами по клавиатуре.

Ещё одним новшеством iOS 16.4 стало добавление новых иконок эмодзи в и без того немалую коллекцию. Например, появилось изображение лося, гуся, розового сердца, символа Wi-Fi и др. Всего добавлено 21 изображение. Также с выходом iOS 16.4 пользователи смогут получать push-уведомления от веб-приложений Safari на рабочем столе. Apple также добавила функцию Voice Isolation для голосовых вызовов и дополнительно оптимизировала работу Crash Detection для iPhone 14 и iPhone 14 Pro.

Кроме того, улучшена функция поиска дублирующихся фотографий и видео в общей медиатеке iCloud, добавлена поддержка VoiceOver для карт в приложении Weather. В Специальных возможностях появилась возможность настроить автоматически затемнять видео при обнаружении вспышек света или стробоскопических эффектов. Устранена проблема, из-за которой запросы Ask to Buy от детей могли не отображаться на устройстве родителя. Устранены проблемы, из-за которых термостаты, совместимые с Matter, могли перестать отвечать на запросы при сопряжении с Apple Home.

Функция Emergency SOS после выхода iOS 16.4 расширяет зону покрытия. Напомним, она позволяет устройствам iPhone 14 отправлять текстовые сообщения диспетчерам службы экстренной помощи, когда они находятся вне зоны покрытия сотовой связи и Wi-Fi. Теперь воспользоваться Emergency SOS через спутник Globalstar можно в 6 дополнительных странах, включая Австрию, Бельгию, Италию, Люксембург, Нидерланды и Португалию.

Обновление iOS 16.4 можно установить на смартфоны iPhone 8 и более новые версии. Некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах и не на всех устройствах Apple.

Источник: The Verge, Macrumors