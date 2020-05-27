YouTube автоматически удалял комментарии из иероглифов с критикой коммунистической партии Китая, в Google говорят об ошибке
На протяжении последних шести месяцев видеохостинг YouTube автоматически удалял на своих страницах две китайские фразы, которые часто используются для критики Коммунистической партии Китая.
Google сообщила, что расследует данную ситуацию и заявляет об ошибке в системах контроля комментариев на наличие спама или оскорблений. При этом отмечается, что компания не меняла свои политики. Вместе с тем, пока нет информации о том, что стало причиной появления столь странной ошибки.
Одна из фраз, которую YouTube автоматически удалял в комментариях под видео, представляет собой комбинацию иероглифов 五毛. Примерный перевод этой фразы звучит как «партия 50 центов». Это уничижительный термин, предназначенный для онлайн-цензоров, которым китайское правительство платит, чтобы они переводили дискуссию с критики правящей партии на другие темы. Что интересно, YouTube удалял только китайскую фразу, но оставлял без внимания её перевод на английский язык.
#YouTube «automatically» deletes a comment in Chinese, «Gongfei», which means «communist bandit», in 15 seconds.
This person tested 3 times, same result. #油管 15秒內自動刪除「共匪」留言，網友連試三次皆如此。
他們找了個比李飛飛更厲害的AI專家？ pic.twitter.com/MLCeko0SIY
— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 13, 2020
Вторая фраза, которая подвергалась цензуре на YouTube, выглядит как 共匪 (коммунистический бандит). Комментарии, содержащие эту фразу, удалялись спустя 15 секунд после их публикации даже в том случае, если она использовалась в положительном контексте.
Даже если удаление комментариев с указанными фразами было следствием ошибки, администрация сервиса не спешила с её исправлением. Информация о том, что платформа подвергает цензуре некоторые китайские фразы, появилась ещё в октябре 2019 года. Но в последнее время о данной проблеме начали чаще говорить.
Источник: Engadget