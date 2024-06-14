Искусственный интеллект спрогнозировал результаты Евро-2024 — Франция побеждала чаще всех (в 22 симуляциях из 100)

Евро-2024 стартует уже сегодня с матча-открытия между Германией и Шотландией и искусственный интеллект считает, что поединок закончится в пользу хозяев турнира (2:0) с вероятностью 76%.

Модель AI Octopus от стартапа Luzmo — это отсылка к осьминогу Паулю, который предсказал результаты некоторых матчей на Евро-2008 и Чемпионате мира по футболу 2010 года.

По словам технического директора Luzmo, Хароена Вермилена, компания использовала нечто похожее на метод Монте-Карло Моделирование методом Монте-Карло — это математический метод, который прогнозирует возможные последствия неопределенного события. Компьютерные программы используют этот метод для анализа данных за прошлые периоды и прогнозирования ряда будущих результатов на основе выбора действий.. В 22 из 100 симуляций Франция выиграла турнир — у родины Luzmo, Бельгии, 3,4% шансов на трофей, тогда как у Англии 3,2% (хотя шансы на выход в полуфинал выше).

Вермилен сказал в комментарии изданию The Register, что «сама модель — это, по сути, симулятор матча, который выполняет симуляцию игр на основе таких показателей, как рейтинги нападения и защиты… чтобы распределить вероятности атак по сравнению с другими командами».

Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии национальная сборная Украины сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией — первый матч против румын стартует 17 июня.

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