Избежать Армагеддона: исследователи обновили список потенциально опасных для Земли астероидов — их около 20

Исследователи NASA и Университета Колорадо в Боулдере провели «перепись астероидов», уменьшив список из сотен потенциально опасных объектов до, по меньшей мере, двадцати, которые пройдут тщательную проверку на то, «не представляют ли они угрозы для Земли в течение следующих 1000 лет».

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В целом, вероятность того, что любое из этих каменистых тел столкнется с нашей планетой в следующем веке – чрезвычайно низка и практически равна нулю. Однако из-за того, что последствия «аварии» могут быть катастрофическими, необходимо на 100% убедиться в этом.

«Мы не хотим пугать людей, но есть много неопределенностей в прогнозировании далекого будущего», – говорит Оскар Фуэнтес-Муньос, ведущий автор исследования, которое опуликуют в ближайшем выпуске The Astronomical Journal.

В исследовании ученые предполагают, что около 962 астероидов (плюс-минус 50) шириной в километр периодически пролетают вблизи Земли. Для сравнения – астероид, уничтоживший динозавров, имел диаметр около 9,7 км.

Для того чтобы определить уровень угрозы и потенциальный путь этих астероидов, ученые использовали инновационные математические инструменты. Оказалось, что большинство имеют безопасную для Земли траекторию движения, однако остальные были менее предсказуемыми. Орбита одного из каменистых тел под названием 7482 (1994 PC1) в значительной степени совпадает с орбитой нашей планеты в ближайшие столетия и поэтому нуждается в тщательном надзоре.

Фуэнтес-Муньос отмечает, что человечество находится в уникальном моменте своей истории, когда имеет определенные технологии, позволяющие выявить большие объекты, которые могут угрожать Земле. Однако предсказать их передвижение в будущем гораздо сложнее.

В этом исследовании ученые через серию компьютерных симуляций сымитировали процессы, когда орбиты околоземных астероидов могут накладываться на наш собственный путь вокруг Солнца — то, что они называют минимальным расстоянием пересечения орбит. Затем они попытались идентифицировать время, когда это «столкновение» будет возможным — однако точные результаты трудно получить из-за того, что на движение астероидов влияет целый ряд факторов (включая силу притяжения Венеры или температуру Солнца) и их количество со временем может увеличиваться.

По оценкам исследователей, катаклизмы, подобные падению астероида, вызвавшего мелово-палеогеновое массовое вымирание, могут повторяться раз в 250–500 миллионов лет. Поэтому уже сейчас разрабатываются различные методы, которые помогут отклонить определенное космическое тело в случае возможного столкновения с нашей планетой. Один из таких был успешно опробован в конце сентября 2022 года — космический 550-килограммовый зонд NASA DART протаранил астероид Диморфос и изменил его орбиту.

Собственные планы систем планетарной защиты есть и у Китая. В 2025 году страна планирует запустить ракету Long March 3B с «аппаратом-ударником» и кораблем-наблюдателем: первым достигнет объекта именно второй для начальных наблюдений и оценки топографии астероида, а позже ударный элемент врежется в астероид на относительной скорости 6,4 км/с. В планах – изменить скорость объекта до 5 см/сек.