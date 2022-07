Запрет NFT в Minecraft обвалил токен NFT Worlds на 70%, а глава Epic Games не намерен ограничивать разработчиков игр в использовании блокчейна

Ранее на этой неделе компания Mojang Studios заявила о запрете интеграции NFT в игру Minecraft. Частично отказ от NFT связан с действующими правилами, гарантирующими, что все игроки имеют доступ к одним и тем же функциям. Однако «NFT могут создавать модели дефицита и исключения, которые противоречат нашим рекомендациям и духу Minecraft». Потому компания полностью отказывается от технологий блокчейна и не позволяет использовать их в клиентских и серверных приложениях, а также не разрешает NFT использовать внутриигровой контент Minecraft.

Это решение разработчиков вызвало обвал стоимости токенов проекта NFT Worlds. Он продает NFT, привязанные к «семенам мира», которые можно использовать для создания миров Minecraft с помощью клиента базовой игры. После объявления Mojang Studios минимальная цена токена NFT Worlds упала с 3 ETH (около $4500) до 1,4 ETH (около $2100). А в дальнейшем токен упал более чем на 70%.

Разработчики NFT Worlds раскритиковали решение Mojang Studios. Они пытались связаться с Microsoft, чтобы обсудить это решение и найти альтернативные варианты. При этом для NFT Worlds ещё не все потеряно. Представитель Microsoft сообщил, что владельцы семян мира из NFT Worlds по-прежнему смогут использовать их в Minecraft и даже размещать их в качестве места назначения для других игроков. Но размещать NFT, связанный с этим семенем мира, где-либо еще в сети будет неправильно. Запрету подлежит API, который позволяет игрокам отправлять и получать платежи токенами внутри Minecraft.

Сложившуюся ситуацию также прокомментировал глава Epic Games Тим Суини. Он уточнил, что его компания не намерена запрещать в своём магазине игры с блокчейном и NFT. Разработчики могут самостоятельно решать, каким они видят свой проект.

Developers should be free to decide how to build their games, and you are free to decide whether to play them. I believe stores and operating system makers shouldn’t interfere by forcing their views onto others. We definitely won’t.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 21, 2022